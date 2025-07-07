Трамп снова ввел пошлины против ряда стран и сразу же поставил их на паузу

Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин против ряда стран. Однако уже вскоре после этого президент США продлил указ, который ставил их на паузу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о новых тарифах Трампа

8 июля Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Японии, Южной Кореи, Малайзии, Казахстана, Лаоса, Мьянмы и Южной Африки.

На Японию, Южную Корею, Малайзию и Казахстан планируют наложить тариф в 25%. На продукцию из Южной Африки – 30%, из Лаоса и Мьянмы – 40%. Аналогичные письма получили и Тунис, Индонезия, Босния, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд и некоторые другие.

Однако сразу же Белый дом обнародовал указ Трампа о продлении торговых переговоров до 1 августа. То есть 47 президент США снова отсрочил введение тарифов (нынешняя пауза должна была закончиться 9 июля).

На основе дополнительной информации и рекомендаций различных чиновников, включая информацию о состоянии переговоров с торговыми партнерами, я определил, что необходимо и целесообразно продолжить приостановление, введено Исполнительным распоряжением 14266, до 00:01 по восточному летнему времени 1 августа 2025,

– говорится в сообщении.

Страны могут избежать новых тарифов, если к этому времени удастся достичь договоренностей.

Напомним, что в начале апреля Трамп анонсировал масштабное повышение тарифов на импорт из большинства стран мира. Через неделю он приостановил действие пошлин на 90 дней, до 9 июля, оставив только базовую для всех ставку в 10%. Сейчас ему удалось достичь соглашения с Китаем, Вьетнамом и Великобританией. На подходе торговое соглашение с ЕС.