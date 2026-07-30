Новые правила зачета стажа вступают в силу уже со 2 августа: кому это поможет быстрее выйти на пенсию

Уже со 2 августа в Украине начнут действовать новые правила учета страхового стажа. Для части граждан эти изменения могут повлиять на право выхода на пенсию. Рассказываем, кого они касаются.

Какие изменения в порядке зачета стажа вступят в силу со 2 августа

Отныне Пенсионный фонд не будет требовать от граждан документы, если необходимая информация уже содержится в государственных реестрах. Это должно сократить время оформления пенсии и уменьшить количество справок, которые нужно собирать.

Кроме того, изменятся правила зачисления страхового стажа. При определенных условиях в него будут включаться отдельные периоды работы даже в том случае, если у работодателя имеется задолженность по уплате ЕСВ.

Важно! Нововведения предусмотрены Законом № 4851-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно подтверждения страхового стажа".

При каких условиях стаж будет зачтен

Новые правила будут действовать только при соблюдении определенных требований. Работодатель должен своевременно подавать отчетность о начисленной работнику заработной плате, а сумма начисленного ЕСВ должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Важно! В таком случае период работы будет включен в страховой стаж, даже если сам взнос фактически не был уплачен из-за задолженности предприятия.

В то же время такие периоды не увеличат размер будущей пенсии. Однако они могут помочь выполнить требование о минимальном страховом стаже, необходимом для выхода на пенсию.

Кому это поможет быстрее выйти на пенсию

Прежде всего новые правила будут полезны украинцам, которым не хватает нескольких месяцев или лет страхового стажа для назначения пенсии по возрасту. Если работодатель подавал отчетность, но не уплачивал ЕСВ, соответствующие периоды работы могут быть зачтены.

Например, если в 2026 году человеку исполняется 60 лет и ему не хватает страхового стажа только из-за задолженности работодателя по уплате ЕСВ, после вступления в силу новых правил этот период могут учесть. В таком случае человек получит право оформить пенсию в 60 лет, а не ждать до 63 лет, когда требования к стажу будут ниже.

Когда можно оформить пенсию

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года достаточно 23 лет стажа, а в 65 лет – всего 15 лет.

В 2027 году требования ужесточатся: для выхода на пенсию в 60 лет потребуется уже 34 года страхового стажа, а в 63 года – всего 24 года. В 2028 году необходимый стаж увеличится до 35 и 25 лет соответственно. При этом для назначения пенсии в 65 лет, как и раньше, будет достаточно 15 лет страхового стажа.

Ранее мы также писали, в каких случаях Пенсионный фонд может не зачесть отдельные периоды работы в страховой стаж и как действовать в такой ситуации.