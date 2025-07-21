В новый санкционный пакет ЕС попали "Т-Банк", "Яндекс-банк" и гендиректор "Мосфильма"

В рамках 18 пакета санкций против России были введены ограничения против 18 физлиц, 41 компании и 22 российских банков. Следовательно, под санкции попали гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, "Т-Банк" и даже китайские и индийские компании.

Какие граждане России попали под санкции?

Известно, что кроме Карен Шахназаров в санкционный список вошла замглавы минкульта оккупированного Россией Крыма, Ольга Бурова, акционерка "Фосагро", Татьяна Литвиненко, и граждане Китая, Ирана и Индии, передает 24 Канал со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

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Кроме лиц ограничения коснулись еще и российских банков и энергетического сектора страны.

Поэтому, введены санкции в отношении "Т-Банка", "Яндекс-банка", "Ozon-банка" и других кредитных организаций.

Также, ограничения не обошли и "Сургутнефтегазбанк", НПП "Рубин", АО "Полимер" и Московского механического завода специальной техники.

А еще санкции были введены против китайских и индийских компаний.

Напоминаем! Недавно ЕС наконец приняли 18 пакет санкций против России, назвав его "одним из самых жестоких". Под санкции попало 105 танкеров российского теневого флота, все транзакции по трубопроводам "Северный поток" и Северный поток – 2 "запрещены, а потолок на российскую нефть снизили с 60 долларов за баррель до 47,6 доллара за баррель.