Новые тарифы США: в ЕС отреагировали на действия Трампа и его администрации

В среду, 3 июня, Европейская комиссия раскритиковала планы США ввести новую пошлину в размере 10% на товары из ЕС. Это произошло после того, как администрация Трампа пришла к выводу, что Брюссель не запретил импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Как Европа реагирует на идеи США по новым тарифам?

Заместитель главного представителя Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что Комиссия тщательно проанализирует предварительные выводы расследования и продолжит взаимодействие с администрацией США, а ЕС считает пошлины, необоснованными, о чем пишет Politico.

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Офис торгового представителя США сообщил, что намерен повторно ввести пошлину в размере 10% для своих основных торговых партнеров, в частности Европейского Союза, Канады и Мексики, после вывода, что они не обеспечили надлежащего выполнения законов, запрещающих ввоз товаров, произведенных с применением принудительного труда.

Обратите внимание! Это одно из двух масштабных торговых расследований, начатых администрацией этой весной в соответствии с Разделом 301 Закона о торговле 1974 года, с целью восстановления глобальных пошлин президента США Дональда Трампа. Они были отменены Верховным судом США в феврале текущего года.

Временная пошлина в 10%, которая действует сейчас, должна применяться до июля. После чего ее может заменить пошлина по процедуре Раздела 301.

Председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге заявил, что Вашингтон "отчаянно ищет новые юридические основания для поддержки своей тарифной политики" после поражения в Верховном суде.

Обвинять ЕС в недостаточной борьбе с принудительным трудом – абсурдно,

– написал Ланге в соцсети X.

Он добавил, что ЕС принял самые строгие в мире правила в отношении товаров, которые произведены с использованием принудительного труда. Это очень похоже на попытку подогнать факты под юридическое обоснование пошлин, решение о которых уже было принято заранее.

А Олаф Гилл отметил, что ЕС в 2024 году принял регламент, который запрещает продукцию, произведенную с применением принудительного труда. Он также отметил, что общая цель – это ликвидация принудительного труда в цепях поставок – была включена в совместное заявление ЕС и США, обнародованной в августе прошлого года в рамках соглашения, достигнутой в Тернберри.

Заметьте! Однако регламент ЕС по принудительному труду начнет действовать только с декабря 2027 года. И именно это стало обоснованием, на которое сослался торговый представитель США для введения пошлины на товары из Евросоюза.

Хотя Европейский Союз принял запрет на импорт товаров, произведенных с применением принудительного труда, этот запрет вступит в силу только 14 декабря 2027 года,

– отмечается в отчете.

Таким образом, USTR пришел к выводу, что Европейский Союз "не обеспечивает эффективного выполнения своего запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда".

Новая возможная пошлина снова ставит под угрозу торговое перемирие между США и ЕС.

Что известно о пошлинах США?

Напомним, что администрация Дональда Трампа предложила ввести дополнительные пошлины в размере 10% или 12,5% в отношении импорта из 60 стран. Согласно информации, торговое представительство США будет принимать общественные комментарии относительно пошлин и других мер до 6 июля, а публичные слушания состоятся 7 июля.

В то же время Швейцария пытается избежать подобных трудностей. Переговоры государства с представителями США продолжаются. Страна, в частности, учитывает текущее развитие событий во время этих переговоров. Швейцария хочет достичь результата, который урегулирует экономические отношения между двумя странами.