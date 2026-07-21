Трамп вновь достает свое излюбленное оружие: готовит новую волну пошлин для партнеров

Уже на этой неделе президент США Дональд Трамп может объявить о введении новых пошлин в отношении десятка торговых партнеров. Ведь через несколько дней истечет срок действия действующих 10-процентных глобальных тарифов.

Какие тарифы готовят США

По информации источников в президентской администрации, чиновники подготовили несколько вариантов, которые позволят Трампу ввести новые ставки, пишет Financial Times.

Эти пошлины США планируют обосновать результатами расследования по факту использования принудительного труда. По мнению Вашингтона, ряд стран недостаточно активно борется с такой практикой в производстве товаров.

Расследование позволит Белому дому не прибегать к чрезвычайным президентским полномочиям для введения тарифов, как это было ранее.

Ожидается, что первые новые ставки достигнут примерно уровня нынешних 10% и коснутся 60 стран.

Однако администрация проводит и другие проверки, которые могут стать основанием для значительно более высоких пошлин. Под удар рискуют попасть:

Евросоюз;

Китай;

Индия;

Япония;

Швейцария и т. д.

Почему Трамп готовит новые тарифы

Пакет пошлин в США начали готовить после того, как Верховный суд в феврале отменил предыдущие тарифы, введенные весной 2025 года.

Тогда президент практически сразу объявил о введении глобальных 10-процентных пошлин, но их срок действия истекает в эту пятницу, 24 июля.

Новый механизм, связанный с расследованием, поможет обойти решение суда.

В то же время советники призывают Трампа не начинать заново торговую войну и выполнять соглашения, достигнутые Вашингтоном с партнерами в 2025 году.

По их мнению, очередные пошлины призваны спровоцировать экономические потрясения в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

Таким образом, Трамп придерживается своей излюбленной политики и намеревается и в дальнейшем использовать пошлины в качестве инструмента давления на торговых партнеров.

Напомним, в понедельник Вашингтон уже объявил о введении 50-процентных пошлин на товары из Канады, а ранее ввел 25-процентную пошлину на импорт из Бразилии.