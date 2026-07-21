Які тарифи готують США

За інформацією джерел у президентській адміністрації, чиновники підготували кілька варіантів, які дозволять Трампу запровадити нові ставки, пише Financial Times.

Ці мита США планують обґрунтувати результатами розслідування щодо використання примусової праці. На думку Вашингтона, низка країн недостатньо бореться з такою практикою у виробництві товарів.

Розслідування дозволить Білому дому не використовувати надзвичайні президентські повноваження для тарифів, як було раніше.

Очікується, що перші нові ставки сягнуть приблизно рівня нинішніх 10% і стосуватимуться 60 країн.

Проте адміністрація проводить й інші перевірки, які можуть стати базою для значно вищих мит. Під удар ризикують потрапити:

Євросоюз;

Китай;

Індія;

Японія;

Швейцарія тощо.

Чому Трамп готує нові тарифи

Пакет мит у США почали готувати після того, як Верховний суд у лютому скасував попередні тарифи, запроваджені навесні 2025 року.

Тоді президент практично одразу оголосив про глобальні 10% тарифи, але вони спливають цієї п'ятниці, 24 липня.

Новий механізм через розслідування допоможе обійти рішення суду.

Водночас радники закликають Трампа не розпочинати знову торгівельну війну і виконувати угоди, яких Вашингтон досяг з партнерами у 2025 році.

На їхню думку, чергові тарифи здані спровокувати економічні потрясіння напередодні проміжних виборів до Конгресу, що відбудуться у листопаді.

Таким чином, Трамп дотримується своєї улюбленої політики і прагне надалі використовувати тарифи як інструмент тиску на торгівельних партнерів.

Нагадаємо, у понеділок Вашингтон уже оголосив про 50% тарифи на товари з Канади, а раніше ввів 25% мито на імпорт із Бразилії.