Як знизять мита на алюміній

Компаніям, які виконають усі вимоги влади та отримають схвалення, обіцяють знизити мито на імпортний алюміній з нинішніх 50% до приблизно 25%, пише Bloomberg.

На такий крок Вашингтон йде після того, як попередня тарифна політика Трампа не принесла очікуваного результату.

Президент торік підвищив мито на алюміній до 50%, намагаючись стимулювати внутрішнє виробництво металу. Однак особливого успіху це не принесло.

Після запровадження 50% мита різко зросла так звана регіональна премія на алюміній, яку покупці у США сплачують за доставку понад світову ціну метала на біржі. А порушення постачань через війну на Близькому Сході майже подвоїло її.

У результаті для американських компаній алюміній для виробництва банок, побутової техніки, автомобілів та іншої продукції став найдорожчим у світі. Вони почали купувати лише мінімально необхідні обсяги для поточного випуску.

Чому у США проблема з алюмінієм

У США немає достатніх потужностей для виробництва первинного алюмінію, які могли б повністю забезпечити внутрішній попит. Наразі працюють усього чотири алюмінієві заводи проти 23, які були ще у 2000 році.

Однією з головних причин, яка стримує розвиток випуску цього металу, залишається висока вартість електроенергії. У сусідній Канаді, наприклад, підприємства використовують дешевші джерела електроенергії, зокрема гідроелектростанції, тому ледь не половину всього алюмінію завозиться звідти.

Востаннє новий алюмінієвий завод у США збудували понад 40 років тому.

Таким чином, Трампу не вдалося пришвидшити розвиток власного виробництва лише завдяки підвищенню мит на алюміній. Хоча торік, запроваджуючи 50% ставку, він запевняв, що "сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше", а мита стануть ще одним поштовхом для розвитку.