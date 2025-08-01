Президент Дональд Трамп в четверг, 31 июля, подписал указ, которым ввел новые "зеркальные" тарифы на импорт в США для более 40 стран. Они вступят в силу уже с 7 августа.

Какие новые тарифы ввел Трамп?

Ставки новых тарифов Трампа колеблются от минимальных 10%, установленных как базовая ставка для всего импорта в США, до 41% на товары из Сирии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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В указе президента отмечается, что некоторые торговые партнеры во время переговоров согласились на условия США, чем продемонстрировали "намерения устранить торговые барьеры".

Другие торговые партнеры, несмотря на переговоры, предложили условия, которые, по моему мнению, не устраняют должным образом дисбалансы в наших торговых отношениях или не обеспечивают достаточной согласованности с США",

– говорится в документе.

Поэтому для некоторых стран новые пошлины снизились по сравнению с установленными в апреле, а для других – наоборот выросли:

Ангола – с 32% до 15%;

Бангладеш – с 37% до 20%;

Босния и Герцеговина – с 35% до 30% с 35% до 30%;

Ботсвана – с 37% до 15%;

Бруней – с 24% до 25%;

Камбоджа – с 49% до 19%;

Камерун – с 11% до 15%;

Чад – с 13% до 15%;

Кот-д'Ивуар – с 21% до 15%;

Демократическая Республика Конго – с 11% до 15%;

Экваториальная Гвинея – с 13% до 15%;

Европейский Союз – с 20% до 15% (для большинства товаров);

Фолклендские острова – с 41% до 10% с 41% до 10%;

Фиджи – с 32% до 15% с 32% до 15%;

Гайана – с 38% до 15%;\

Индия – с 26% до 25% с 26% до 25%;

Индонезия – с 32% до 19%;

Ирак – с 39% до 35%;

Израиль – с 17% до 15%;

Япония – с 24% до 15%;

Иордания – с 20% до 15%;

Казахстан – с 27% до 25%;

Лаос – с 48% до 40%;

Лесото – с 50% до 15%;

Ливия – с 31% до 30% с 31% до 30%;

Лихтенштейн – с 37% до 15%;

Мадагаскар – с 47% до 15%;

Малави – с 17% до 15%;

Малайзия – с 24% до 19%;

Маврикий – с 40% до 15% с 40% до 15%;

Молдова – с 31% до 25%;

Мозамбик – с 16% до 15%;

Мьянма – с 44% до 40%;

Намибия – с 21% до 15%;

Науру – с 30% до 15%;

Нигерия – с 14% до 15%;

Северная Македония – с 33% до 15%;

Пакистан – с 29% до 19%;

Филиппины – с 17% до 19%;

Сербия – с 37% до 35%;

Южная Корея – с 30% до 15%;

Шри-Ланка – с 44% до 20% с 44% до 20%;

Швейцария – с 31% до 39%;

Тайвань – с 32% до 20%;

Таиланд – с 36% до 19%;

Тунис – с 28% до 25%;

Вануату – с 22% до 15%;

Вьетнам – с 46% до 20%;

Замбия – с 17% до 15%;

Зимбабве – с 18% до 15%.

Для стран, которые имеют профицит торгового баланса с США, будут применять пошлину в размере 10%.

Важно! Новые тарифы будут применять на импорт из этих стран в США через 7 дней после подписания закона, то есть с 7 августа. За это время Погранично-таможенная служба США должна внести необходимые изменения, чтобы взимать обновленные пошлины.

Какие еще тарифы ввел Трамп?

Кроме того, накануне Трамп объявил, что вводит 50% пошлины против Бразилии. Президент частично объяснил это решение судебным преследованием бывшего президента Жаира Болсонару из-за его попытки остаться у власти после проигрыша на выборах.

Также Трамп сообщил, что введет против Канады пошлины в размере 35% – это, мол, вызвано его недовольством из-за попадания фентанила в США.

Важно! Специалисты отмечают, что новые тарифы Трампа могут изменить глобальную торговую систему. Однако они хотя бы положили конец месяцам ожиданий, в течение которых рынки находились в напряжении, не зная, чего ждать от США.