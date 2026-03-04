4 миллиарда на кону: ЕС хочет выторговать у Трампа льготные тарифы

Брюссель надеется, что США не будут повышать глобальный тариф на товары из стран ЕС до 15%. Тем временем в Вашингтоне заявляют, что пошлины, установленные Дональдом Трампом, могут вырасти уже на этой неделе.

Как тарифы США могут ударить по ЕС?

Сейчас ЕС якобы получил из Вашингтона заверения, что США сохранят универсальную тарифную ставку на уровне 10% для экспорта европейских товаров, пишет Bloomberg.

Смотрите также Потеряла миллиард долларов: компания в США будет судиться с Трампом

Дело в том, что в прошлом месяце Дональд Трамп ввел тарифы в 10% после того, как Верховный суд отменил большую часть его предыдущих пошлин. Тогда же президент США угрожал поднять ставку до 15%, но пока не реализовал эту угрозу.

С другой стороны прошлым летом ЕС и США заключили торговое соглашение.

Оно предусматривало тариф в размере 15% на большинство европейских товаров. В обмен Брюссель пообещал отменить пошлины для многих американских товаров,

– пишет издание.

Однако нюанс заключается в том, что это соглашение так и не ратифицировали в ЕС.

Теперь же новые глобальные пошлины Трампа могут больно ударить по ЕС. Даже ставка 10% в сочетании с действующими пошлинами означает, что европейские товары на сумму около 4,2 миллиарда евро фактически облагается тарифами, выше 15%.

Согласно оценкам ЕС, новые правила могут повысить пошлины повысить пошлины сверх максимально допустимого уровня на такие товары:

Сыры и сливочное масло;

Отдельные виды сельскохозяйственной продукции;

Пластик, текстиль и химикаты.

В то же время некоторые товары будут облагаться ставкой ниже 15%, например, некоторые виды крепкого алкоголя.

Обратите внимание! ЕС остается крупнейшим источником импорта США. По данным американского Бюро переписи населения, в январе – мае 2025 года поставки из Евросоюза составили более 303 миллиардов долларов.

Какие тарифы обещают в США?

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп может повысить глобальные тарифы с 10% до 15% уже в ближайшее время, пишет Bloomberg.

Это, вероятно, произойдет где-то в течение этой недели,

– отметил Бессент в эфире CNBC.

В то же время он добавил, что Бессент объяснил, что эти тарифы будут действовать только 150 дней.

Но за это время торговые ведомства США планируют подготовить другую законодательную базу, чтобы вернуть тарифные ставки, которые действовали до решения Верховного суда.

Я твердо верю, что в течение пяти месяцев тарифы вернутся к своим прежним уровням,

– подчеркнул министр.

Заметьте! Международный валютный фонд (МВФ) уже предупредил США, что хаос вокруг тарифов может прежде всего ударить по самой американской экономике.

Как партнеры реагируют на тарифы Трампа?