Почему FedEx подает в суд на Трампа?

Иск в Суд международной торговли США подали 23 февраля – после того, как Верховный суд США отменил тарифы, введенные в свое время Дональдом Трампом, пишет The Wall Street Journal.

Компания хочет вернуть все средства, которые с нее взыскали в виде пошлин. Ранее эти платежи компания собирала с американских импортеров, а иногда и непосредственно с клиентов, которые получали посылки из-за рубежа. Если деньги удастся отсудить, их планируют компенсировать тем, кто фактически заплатил.

Хотя Верховный суд не рассматривал вопрос возмещения, FedEx приняла необходимые меры для защиты своих прав как импортера, чтобы добиваться возврата уплаченных пошлин от Таможенной и пограничной службы США. На данный момент ни регуляторы, ни суды не определили никакой процедуры возврата средств,

– говорится на сайте FedEx.

Генеральный директор FedEx Радж Субраманиам говорит, что тарифы Трампа серьезно ударили по бизнесу: объемы транстихоокеанских перевозок упали на 25%, а возможности партнеров из Азии сократились почти на 35%.

Заметьте! В прошлом году руководство FedEx оценивало негативное влияние торговой политики Трампа на свою прибыль в сумме около 1 миллиарда долларов. Ответчиками по делу выступают Таможенная и пограничная служба США, ее комиссар Родни Скотт и непосредственно правительство Соединенных Штатов.

Что известно об отмене тарифов Трампа?