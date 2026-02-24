Чому FedEx подає в суд на Трампа?
Позов до Суду міжнародної торгівлі США подали 23 лютого – після того, як Верховний суд США скасував тарифи, запроваджені свого часу Дональдом Трампом, пише The Wall Street Journal.
Компанія хоче повернути всі кошти, які з неї стягнули у вигляді мит. Раніше ці платежі компанія збирала з американських імпортерів, а інколи й безпосередньо з клієнтів, які отримували посилки з-за кордону. Якщо гроші вдасться відсудити, їх планують компенсувати тим, хто фактично заплатив.
Хоча Верховний суд не розглядав питання відшкодування, FedEx вжила необхідних заходів для захисту своїх прав як імпортера, щоб добиватися повернення сплачених мит від Митної та прикордонної служби США. На даний момент ні регулятори, ні суди не визначили жодної процедури повернення коштів,
– йдеться на сайті FedEx.
Генеральний директор FedEx Радж Субраманіам каже, що тарифи Трампа серйозно вдарили по бізнесу: обсяги транстихоокеанських перевезень впали на 25%, а можливості партнерів з Азії скоротилися майже на 35%.
Зауважте! Торік керівництво FedEx оцінювало негативний вплив торговельної політики Трампа на свій прибуток у сумі близько 1 мільярда доларів. Відповідачами у справі виступають Митна та прикордонна служба США, її комісар Родні Скотт та безпосередньо уряд Сполучених Штатів.
Що відомо про скасування тарифів Трампа?
23 лютого стало відомо, що США припинять стягувати незаконні тарифи, запроваджені за IEEPA, але інші тарифи за статтями 232 і 301 залишаться чинними. ЄС та інші торгові партнери стурбовані новими 15% глобальними тарифами, які Трамп оголосив після рішення суду, і вимагають від США ясності щодо подальших кроків.
Згодом США ввели 10% мита на імпорт, які можуть бути підвищені до 15%, але поки що без офіційного розпорядження. Трамп планує зберегти тарифи як частину своєї торгівельної політики та розпочати розслідування для відбудови тарифного режиму.
Такі рішення спричинили спад долара на 0,3% та зростання золота на 1%. Індекси S&P 500 та Nasdaq 100 знизилися на 0,5% і 0,7% відповідно.