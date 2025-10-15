Дональд Трамп снова угрожает высокими торговыми тарифами. На этот раз недовольство американского президента вызвала Испания.

Почему Трамп угрожает Испании?

Применить торговые санкции Трамп грозится из-за того, что Мадрид отказывается повышать расходы на оборону до 5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Общаясь с журналистами в Белом доме, президент заявил, что "очень недоволен" Испанией.

По словам Трампа, это единственная страна НАТО, которая не подняла свой показатель оборонных расходов до 5%. Он назвал такое решение неуважением к Альянсу.

Поэтому я не рад Испании. Я думал наказать их торгово – через пошлины – за то, что они сделали, и, думаю, я так и поступлю,

– отметил Трамп.

Важно! Президент США неоднократно призывал членов НАТО больше тратить на собственную оборону. Он также выражал сомнения, что Вашингтон готов помогать тем союзникам, которые не выполняют своих обязательств. На прошлой неделе во время встречи с президентом Финляндии в Белом доме Трамп даже заявил, что Альянсу стоит подумать об исключении Испании из НАТО из-за ее отказа увеличить финансирование обороны.

Какова позиция Испании?

Ранее страны НАТО решили, что предыдущее обязательство тратить 2% ВВП на оборону уже не актуально, ввиду значительной угрозы со стороны России.

Однако Испания осталась единственной из 32 стран Альянса, которая отказалась увеличить военные расходы до 5% ВВП.

Испанский премьер-министр Педро Санчес договорился об исключении в последний момент.

В Испании заявили, что будут тратить только до 2,1% от ВВП, что, по словам Санчеса, является вполне "достаточным и реалистичным".

Стоит знать! Мадрид отмечает, что компенсирует меньшие расходы на оборону своим значительным участием в миссиях НАТО. В частности, испанские военные участвовали в мероприятиях Альянса в Румынии, Латвии, Словакии, Болгарии и Турции.

