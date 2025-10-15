Дональд Трамп знову погрожує високими торгівельними тарифами. Цього разу невдоволення американського президента викликала Іспанія.

Чому Трамп погрожує Іспанії?

Застосувати торгівельні санкції Трамп грозиться через те, що Мадрид відмовляється підвищувати витрати на оборону до 5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Спілкуючись із журналістами у Білому домі, президент заявив, що "дуже незадоволений" Іспанією.

За словами Трампа, це єдина країна НАТО, яка не підняла свій показник оборонних витрат до 5%. Він назвав таке рішення неповагою до Альянсу.

Тому я не радий Іспанії. Я думав покарати їх торгівельно – через мита – за те, що вони зробили, і, думаю, я так і вчиню,

– зазначив Трамп.

Важливо! Президент США неодноразово закликав членів НАТО більше витрачати на власну оборону. Він також висловлював сумніви, що Вашингтон готовий допомагати тим союзникам, які не виконують своїх зобов’язань. На минулому тижні під час зустрічі з президентом Фінляндії у Білому домі Трамп навіть заявив, що Альянсу варто подумати про виключення Іспанії з НАТО через її відмову збільшити фінансування оборони.

Яка позиція Іспанії?

Раніше країни НАТО вирішили, що попереднє зобов’язання витрачати 2% ВВП на оборону вже не актуальне, зважаючи на значну загрозу з боку Росії.

Проте Іспанія залишилася єдиною із 32 країн Альянсу, яка відмовилася збільшити військові витрати до 5% ВВП.

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес домовився про виняток у останній момент.

В Іспанії заявили, що витрачатимуть лише до 2,1% від ВВП, що, за словами Санчеса, є цілком "достатнім і реалістичним".

Варто знати! Мадрид наголошує, що компенсує менші витрати на оборону своєю значною участю у місіях НАТО. Зокрема, іспанські військові брали участь в заходах Альянсу в Румунії, Латвії, Словаччині, Болгарії та Туреччині.

Як НАТО хоче збільшити витрати на оборону?