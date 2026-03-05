Придется возвращать миллиарды: суд принял новое решение по тарифам Трампа

В США начинают масштабный возврат средств за тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом в прошлом году. Суд по вопросам международной торговли приказал правительству начать выплату миллиардов долларов возмещений импортерам.

Почему придется возвращать деньги?

Речь идет о пошлинах, которые Верховный суд в прошлом месяце признал незаконными. Судья Ричард Итон распорядился осуществить возврат средств с учетом процентов, пишет Reuters.

Смотрите также 4 миллиарда на кону: ЕС хочет выторговать у Трампа льготные тарифы

Дело в том, что когда товары ввозят в США, импортер сначала платит приблизительную сумму пошлины. Окончательный расчет проводят только примерно через 314 дней.

Теперь судья поручил Таможенной и пограничной службе США завершить расчет стоимости для таких поставок без применения тарифов. То есть фактически придется возвращать импортерам миллиарды долларов.

Таможня знает, как это делать. Они делают это ежедневно. Они ликвидируют записи и делают возврат,

– подчеркнул судья.

В то же время на таможне отмечают, что такой процесс возмещения является беспрецедентным задачей по масштабам. По оценкам ведомства, может понадобиться проверка более 70 миллионов таможенных деклараций, и все это придется делать вручную.

Обратите внимание! Решение суда было принято по делу компании Atmus Filtration, которая оплатила около 11 миллионов долларов новых тарифов Трампа. Тогда как на рассмотрение поступило уже более двух тысяч судебных исков с требованием компенсации пошлин, введенных в прошлом году.

Почему приходится возвращать средства?

Правительство США уже собрало более 130 миллиардов долларов с помощью новых тарифов на импорт, которые были основой торговой политики Трампа. Однако в конце февраля 2026 года Верховный суд США отменил часть этих пошлин, пишет NBC News.

Суд постановил, что президент превысил свои полномочия, когда ввел тарифы на основании "Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях" 1977 года.

Однако тогда Верховный суд не предоставил четких указаний относительно механизма выдачи возмещений, что повлекло путаницу относительно того, как импортеры получат компенсацию убытков.

Теперь уже Суд по вопросам международной торговли хочет выработать единый механизм, чтобы не рассматривать сотни исков отдельно.

Мы хотим разработать метод, с помощью которого эти импортеры смогут подать заявку на возврат пошлин, которые были применены незаконно,

– отметил судья Итон.

Важно! В целом тарифы Трампа оплатили более 300 тысяч импортеров. Большинство из них – это небольшие компании. Многие бизнесмены надеются теперь получить компенсацию от правительства.

Какие новые тарифы ввел Трамп?