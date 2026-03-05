Чому доведеться повертати гроші?

Мова йде про мита, які Верховний суд минулого місяця визнав незаконними. Суддя Річард Ітон розпорядився здійснити повернення коштів з урахуванням відсотків, пише Reuters.

Річ у тім, що коли товари ввозять до США, імпортер спочатку сплачує приблизну суму мита. Остаточний розрахунок проводять лише приблизно через 314 днів.

Тепер суддя доручив Митній та прикордонній службі США завершити розрахунок вартості для таких постачань без застосування тарифів. Тобто фактично доведеться повертати імпортерам мільярди доларів.

Митниця знає, як це робити. Вони роблять це щодня. Вони ліквідують записи та роблять повернення,

– наголосив суддя.

Водночас на митниці зауважують, що такий процес відшкодування є безпрецедентним завданням за масштабами. За оцінками відомства, може знадобитися перевірка понад 70 мільйонів митних декларацій, і все це доведеться робити вручну.

Зауважте! Рішення суду було ухвалене у справі компанії Atmus Filtration, яка сплатила близько 11 мільйонів доларів нових тарифів Трампа. Тоді як на розгляд надійшло вже понад дві тисячі судових позовів з вимогою компенсації мит, уведених минулого року.

Чому доводиться повертати кошти?

Уряд США вже зібрав понад 130 мільярдів доларів за допомогою нових тарифів на імпорт, які були основою торгівельної політики Трампа. Однак наприкінці лютого 2026 року Верховний суд США скасував частину цих мит, пише NBC News.

Суд постановив, що президент перевищив свої повноваження, коли запровадив тарифи на підставі "Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження" 1977 року.

Однак тоді Верховний суд не надав чітких вказівок щодо механізму видачі відшкодувань, що спричинило плутанину стосовно того, як імпортери отримають компенсацію збитків.

Тепер вже Суд з питань міжнародної торгівлі хоче виробити єдиний механізм, щоб не розглядати сотні позовів окремо.

Ми хочемо розробити метод, за допомогою якого ці імпортери зможуть подати заявку на повернення мит, які були застосовані незаконно,

– зазначив суддя Ітон.

Важливо! Загалом тарифи Трампа сплатили понад 300 тисяч імпортерів. Більшість із них – це невеликі компанії. Багато бізнесменів сподіваються тепер отримати компенсацію від уряду.

