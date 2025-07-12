Трамп объявил введение 30% пошлины против ЕС и Мексики с 1 августа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30% пошлин на импорт продукции из Мексики и стран Европейского Союза. Решение вступит в силу 1 августа.

Трамп не уточнил, на какие именно товары введены пошлины. Об этом он написал на своей платформе Truth Social, которая недоступна в Украине.

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Какие новые пошлины ввел Трамп?

В заметке не конкретизируется, на какие именно группы товаров распространяется новый тариф. Однако этот шаг, вероятно, еще больше обострит торговые отношения между США, Мексикой и ЕС, которые уже ранее были напряженными из-за протекционистского и экономически националистического курса администрации Трампа.

Также в начале недели президент США анонсировал новые ограничения на импорт из Японии, Южной Кореи, Канады и Бразилии. Кроме того, он объявил о введении 50% пошлины на медь.

Напомним, США с 1 августа также вводят новые тарифы против Канады в размере 35%. Трамп сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка будет расти, если Канада прибегнет к ответным мерам.