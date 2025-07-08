"Предложение – это не то слово": ЕС и США не могут договориться о новых тарифах
- Министр финансов Швеции назвала предложение США по 10% пошлин на европейский экспорт "действительно плохим", но считает, что необходимо подготовиться к такому тарифу.
- Дональд Трамп объявил о новых тарифах на товары из нескольких стран, но также продлил переговоры до 1 августа, чтобы избежать их введения.
Министр финансов Швеции назвала предложение Трампа по новым пошлинам "действительно плохим". Так она прокомментировала требование США согласиться на базовые 10% пошлины на весь европейский экспорт.
Предложение Трампа к ЕС по тарифам
Замечания Элизабет Свантессон подчеркивают разногласия в блоке относительно того, как подходить к переговорам в течение трехнедельного периода продолжения, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Трамп ввел новый тариф на товары из Сербии
На вопрос, что она думает о предложении США, которое включает некоторые уступки по экспорту автомобилей и алкоголя, она ответила, что это "действительно плохое предложение". В то же время она, кажется, смирилась с необходимостью принять базовый 10% тариф – в пять раз больше, чем средний тариф на экспорт ЕС в США.
Сейчас я думаю, что нам просто нужно подготовиться к тому, что мы будем иметь минимум 10%. Думаю ли я, что это хорошо? Нет, это действительно плохо. Но мы должны знать, на что соглашаемся
– сказала Свантессон.
По словам чиновницы, что торговая неопределенность сдерживает шведскую экономику и это одна из причин для быстрой сделки, которой требовал канцлер Германии Фридрих Мерц. Но она настаивала, что ЕС не должен соглашаться на плохую сделку.
Что известно о новых тарифах Трампа
8 июля Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Японии, Южной Кореи, Малайзии, Казахстана, Лаоса, Мьянмы и Южной Африки.
На Японию, Южную Корею, Малайзию и Казахстан планируют наложить тариф в 25%. На продукцию из Южной Африки – 30%, из Лаоса и Мьянмы – 40%. Аналогичные письма получили и Тунис, Индонезия, Босния, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд и некоторые другие.
Однако сразу же Белый дом обнародовал указ Трампа о продлении торговых переговоров до 1 августа. То есть 47 президент США снова отсрочил введение тарифов (нынешняя пауза должна была закончиться 9 июля).
Страны могут избежать новых тарифов, если к этому времени удастся достичь договоренностей.