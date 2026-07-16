Администрация Трампа вводит новую пошлину в отношении важной страны: она составляет 25 %

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новую пошлину на импорт товаров из Бразилии. Ее размер составляет 25%. Это происходит на фоне ухудшения отношений между странами.

Что известно о новых пошлинах США

В среду Офис торгового представителя США объявил о новых ограничениях, обвинив Бразилию в недобросовестной торговой практике, о чем пишет FT.

Претензии касаются, в частности:

сферы электронных платежей;

рынка этанола;

защиты интеллектуальной собственности;

борьбы с коррупцией;

экологической политики.

Высокопоставленный чиновник администрации Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон "более года" пытался договориться с правительством Бразилии, однако безрезультатно.

Новые пошлины вступят в силу в конце этого месяца.

По словам экспертов, под действие тарифов попадут:

древесина; промышленное оборудование; кукурузный этанол.

Недобросовестные торговые практики Бразилии не позволяли американским работникам и производителям получить доступ к этому важному рынку с более чем 210 миллионами потребителей,

– заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

В то же время новые ограничения содержат обширный перечень исключений. Например, от пошлин освобождены товары, которые США практически не производят самостоятельно или в значительной степени импортируют из Бразилии. Среди них: говядина, кофе, апельсиновый сок, авиационные комплектующие.

Таким образом Вашингтон пытается не допустить дальнейшего роста стоимости жизни в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Как отмечается в материале, несмотря на стремление Дональда Трампа усилить влияние США в Латинской Америке, левоцентристское правительство Бразилии считает претензии Вашингтона политически мотивированными.

Ранее власти Бразилии сообщали, что под действие новой пошлины попадет примерно пятая часть бразильского экспорта в США, который ежегодно составляет 37,7 миллиарда долларов.

Таким образом, США усиливают давление на Бразилию. Однако в Бразилиа считают, что истинные причины действий Вашингтона не имеют экономического обоснования.

Что еще известно о тарифах США

Напомним, что тарифы Трампа ударили по бюджету Соединенных Штатов. В частности, в июне дефицит госбюджета достиг 120 миллиардов долларов.

В прошлом месяце Дональд Трамп пригрозил Франции новыми высокими пошлинами. Заявление касалось вин и шампанского.