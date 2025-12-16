В Украине планируют новый налог: в Минразвития раскрыли детали

В Министерстве развития общин и территорий ведут работу над созданием специального Фонда восстановления. Наполнять этот фонд планируют с помощью нового налога.

Зачем планируют новый налог?

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Forbes Ukraine.

Смотрите также Бизнес, который уничтожает Россия: каковы масштабы убытков "Новой почты", "Эпицентра" и другого бизнеса

Работаем над отдельным фондом восстановления,

– отметила чиновница.

Заместитель министра добавила, что в перспективе хотят взять за пример Японию и использовать для наполнения его средствами отдельный налог – на восстановление. Но заверила, что до завершения войны нового налога точно не будет.

Сейчас, по словам Шкрум, основная задача Минразвития заключается в наработке механизма деятельности фонда. Ведомство работает по нескольким направлениям:

создание базы фонда;

запуск института;

привлечение взносов международных партнеров и тому подобное.

Чиновница уточнила, что на старте взносы партнеров в фонд могут быть небольшими, но главное, чтобы он заработал.

При этом Шкрум отметила, что создание Фонда восстановления – вынужденный шаг, поскольку международные банки "не созданы для восстановления во время войны". К тому же в большинстве из них для получения средств нужно пройти через долгие бюрократические процедуры и предоставить государственные гарантии. А Украине средства нужны уже сейчас, из-за чего приходится привлекать кредиты.

Гранты – это примерно 5 – 10%. И это проблема, потому что кредиты придется возвращать нашим детям. Это неправильно,

– подчеркнула Шкрум.

Заметьте! По словам Шкрум, масштабы разрушений в Украине уже в 10 раз больше, чем в Газе. Сейчас в стране разрушено 13% всего жилого фонда.

Что в Верховной Раде говорят о новом налоге?

В то же время в Верховной Раде отрицают необходимость введения отдельного налога на восстановление Украины. В частности, об этом заявил председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, который отреагировал на интервью Шкрум.

Я не знаю, кто будет принимать решение об источниках восстановления страны после войны. Но, ни, ни в одном случае, мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление,

– подчеркнул Гетманцев.

Нардеп отметил, что для восстановления Украины должны привлекаться другие источники:

доходы от детенизации экономики;

внутренние инвестиции;

привлеченные государством средства партнеров;

и репарации от России.

Стоит знать! По итогам "Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление" (RDNA3), проведенной правительством Украины и Всемирным банком, по состоянию на февраль 2025 года стоимость восстановления и восстановления в Украине в течение следующих 10 лет в целом составит 524 миллиарда долларов.

Какие еще прогнозы по восстановлению Украины?