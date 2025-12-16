В Украине планируют новый налог: в Минразвития раскрыли детали
- В Министерстве развития общин и территорий Украины планируют создать Фонд восстановления, который будут финансировать через новый налог после завершения войны.
- Председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев отрицает необходимость введения дополнительного налога, предлагая другие источники финансирования для восстановления Украины.
В Министерстве развития общин и территорий ведут работу над созданием специального Фонда восстановления. Наполнять этот фонд планируют с помощью нового налога.
Зачем планируют новый налог?
Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Forbes Ukraine.
Работаем над отдельным фондом восстановления,
– отметила чиновница.
Заместитель министра добавила, что в перспективе хотят взять за пример Японию и использовать для наполнения его средствами отдельный налог – на восстановление. Но заверила, что до завершения войны нового налога точно не будет.
Сейчас, по словам Шкрум, основная задача Минразвития заключается в наработке механизма деятельности фонда. Ведомство работает по нескольким направлениям:
- создание базы фонда;
- запуск института;
- привлечение взносов международных партнеров и тому подобное.
Чиновница уточнила, что на старте взносы партнеров в фонд могут быть небольшими, но главное, чтобы он заработал.
При этом Шкрум отметила, что создание Фонда восстановления – вынужденный шаг, поскольку международные банки "не созданы для восстановления во время войны". К тому же в большинстве из них для получения средств нужно пройти через долгие бюрократические процедуры и предоставить государственные гарантии. А Украине средства нужны уже сейчас, из-за чего приходится привлекать кредиты.
Гранты – это примерно 5 – 10%. И это проблема, потому что кредиты придется возвращать нашим детям. Это неправильно,
– подчеркнула Шкрум.
Заметьте! По словам Шкрум, масштабы разрушений в Украине уже в 10 раз больше, чем в Газе. Сейчас в стране разрушено 13% всего жилого фонда.
Что в Верховной Раде говорят о новом налоге?
В то же время в Верховной Раде отрицают необходимость введения отдельного налога на восстановление Украины. В частности, об этом заявил председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, который отреагировал на интервью Шкрум.
Я не знаю, кто будет принимать решение об источниках восстановления страны после войны. Но, ни, ни в одном случае, мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление,
– подчеркнул Гетманцев.
Нардеп отметил, что для восстановления Украины должны привлекаться другие источники:
- доходы от детенизации экономики;
- внутренние инвестиции;
- привлеченные государством средства партнеров;
- и репарации от России.
Стоит знать! По итогам "Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление" (RDNA3), проведенной правительством Украины и Всемирным банком, по состоянию на февраль 2025 года стоимость восстановления и восстановления в Украине в течение следующих 10 лет в целом составит 524 миллиарда долларов.
Какие еще прогнозы по восстановлению Украины?
Добавим, предыдущее правительство подсчитывало, что на восстановление и модернизацию Украины необходимо будет 1 триллион гривен в течение 14 лет, и предусматривало создание двух отдельных фондов.
Первый – "Фонд Украина" объемом 540 миллиардов долларов. Наполнять фонд планировали за счет конфискованных российских активов, а также введения налога на экспорт российского сырья.
Вторым элементом должен был стать Европейский структурный фонд поддержки Украины с бюджетом в 460 миллиардов долларов. Его рассматривали как платформу для привлечения инвестиций европейского бизнеса в украинское производство и промышленность.