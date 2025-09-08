8 сентября, 10:26
Новый пакет санкций: ЕС готовится усилить давление на Россию
Основні тези
- ЕС готовится ввести 19-й пакет санкций против России, в который могут войти ограничения для банков, энергетических компаний, платежных систем, криптобирж и торговли нефтью.
- США и ЕС надеются на экономическое давление, чтобы заставить Путина вести переговоры, рассматривая также санкции против "теневого" флота и крупных российских нефтяных компаний.
- Обсуждается возможность применения "инструмента противодействия обхода санкций" против Казахстана, что требует поддержки всех стран-членов ЕС.
- Предложенный пакет санкций может меняться во время обсуждений в столицах ЕС, а его официальное внесение ожидается в ближайшие дни.
Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против примерно пол десятка российских банков и энергетических компаний. Ограничения должны вводить в рамках очередного пакета мер для давления на президента Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины.
Этот пакет, который станет уже 19-м с момента полномасштабного вторжения Москвы в 2022 году, может также охватить российские платежные и кредитные карточные системы, криптобиржи, а также дальнейшие ограничения на торговлю нефтью, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.