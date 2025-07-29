Исключение из числа санкций решили сделать для казахстанского угля, который транспортируют через порты России. Это решение приняли после переговоров в рамках 18-го пакета санкций ЕС.

Почему разрешили транзит угля через порты России?

В рамках 16-го пакета санкций ЕС ввели запрет на осуществление любых сделок с рядом российских портов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.

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Это повлекло угрозу устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. Чтобы решили проблему, власти Казахстана направили официальное ходатайство о внесении соответствующих изменений в санкционный режим ЕС в адрес Еврокомиссии.

По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций внесли поправки, которые предусматривают некоторые исключения для Казахстана, позволяющие экспорт угля через порты России. Однако есть определенные условия?

уголь иметь происхождение исключительно из Республики Казахстан;

право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, куда распространяются ограничительные меры;

порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки – без закупки или производства товара на ее территории.

Сколько экспортировали угля из Казахстана в ЕС?

В 2022 году объем экспорта казахстанского угля в ЕС составил 4,4 миллиона тонн на сумму 419,2 миллиона долларов (45% от общего экспорта угля). В 2023 году – 6,1 миллиона тонн на 382 миллиона долларов (54,3%), а в 2024 году – 5,2 миллиона тонн на 312,5 миллионов долларов (51,8%).

В январе–мае 2025 года экспорт составил 1,6 миллиона тонн на 82,9 миллионов долларов. Несмотря на временное снижение показателей, новый пакет санкций против России и новые условия позволяют рассчитывать на возобновление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов.