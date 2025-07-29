Чому дозволили транзит вугілля через порти Росії?

У межах 16-го пакета санкцій ЄС запровадили заборону на здійснення будь-яких угод із низкою російських портів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстану.

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Це спричинило загрозу стійкості експорту казахстанського вугілля до країн Європи. Щоб вирішили проблему, влада Казахстану направила офіційне клопотання щодо внесення відповідних змін до санкційного режиму ЄС на адресу Єврокомісії.

За підсумками проведених переговорів у межах 18-го пакета санкцій внесли поправки, які передбачають деякі винятки для Казахстану, що дозволяють експорт вугілля через порти Росії. Проте є певні умови?

вугілля мати походження виключно з Республіки Казахстан;

право власності на вантаж має належати нерезидентам країн, куди поширюються обмежувальні заходи;

порти можуть використовуватися тільки як територія транзиту, навантаження чи відправлення – без закупівлі чи виробництва товару її території.

Скільки експортували вугілля з Казахстану до ЄС?

У 2022 році обсяг експорту казахстанського вугілля в ЄС склав 4,4 мільйона тонн на суму 419,2 мільйона доларів (45% від загального експорту вугілля). У 2023 році – 6,1 мільйона тонн на 382 мільйони доларів (54,3%), а 2024 року – 5,2 мільйона тонн на 312,5 мільйона доларів (51,8%).

У січні–травні 2025 року експорт становив 1,6 мільйона тонн на 82,9 мільйона доларів. Попри тимчасове зниження показників, новий пакет санкцій проти Росії та нові умови дають змогу розраховувати на відновлення постачання казахстанського вугілля до ЄС, а також на зміцнення стійкості логістичних маршрутів.