Новый транш от МВФ: о какой сумме удалось договориться Украине

МВФ и правительство Украины достигли предварительного соглашения по пятому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF), которая рассчитана на четыре года. Что предусматривает новая договоренность, читайте дальше.

Переговоры между Украиной и МВФ

Следующим шагом станет утверждение соглашения Исполнительным советом МВФ, что может произойти в ближайшие недели. В случае принятия решения Украина получит около 1,1 миллиарда долларов.

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Международный валютный фонд заявил, что четырехлетнее соглашение между Украиной и МВФ по механизму расширенного финансирования (EFF) продолжает быть важной опорой для экономической политики страны в условиях чрезвычайной неопределенности. И несмотря на войну, показатели программы остаются на высоком уровне.

Война России в Украине продолжает оказывать разрушительное влияние на страну и ее народ. Умелая политика, адаптивность домохозяйств и компаний, а также мощное внешнее финансирование помогли поддержать макроэкономическую и финансовую стабильность,

– говорится в отчете Фонда.

По данным МВФ, реальный ВВП вырос на 6,5% в первом квартале 2024 года. Инфляция в июле осталась на низком уровне – 5,4%, а валовые международные резервы по состоянию на 1 сентября составили 42,3 миллиарда долларов.