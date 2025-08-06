Бывшего государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова обвиняют в мошенничестве. Из-за этого в России национализировали его активы.

Какие активы чиновника из Дагестана национализировали?

Суд забрал у Магомедова НПЗ, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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Общая стоимость конфискованных активов оценивается в 100 миллиардов рублей (примерно 1,1 миллиарда долларов). Это нефтеперерабатывающий завод "Дагнотех" и нефтеперевалочный комплекс "Дагнафтопродукт", который является крупнейшим на Северном Кавказе.

В состав "Дагнафтопродукт" входят 67 земельных участков, более 360 зданий, трубопроводы и автозаправочные станции. По версии следствия, в 2000-х Магомедов, пользуясь служебным положением, передал эти предприятия своим родственникам и доверенным лицам.

Что известно о деле Магомед-Султана Магомедова?

Магомед-Султан Магомедов является фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве и легализации преступных средств.

Чиновник был задержан 25 июня, а впоследствии уволен с должности "в связи с утратой доверия". Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В рамках расследования было проведено более 70 обысков и арестовано имущество на сумму более 3 миллиардов рублей.

Как Индия, Китай и Россия обходят санкции по нефти?

Россия находится под масштабными санкциями со стороны США и Евросоюза. В рамках этих ограничений Запад установил потолок цен на экспорт российской нефти, чтобы подорвать финансирование войны, однако Индия не присоединилась к этому механизму.

Китай, как и Индия, также не поддержал западные санкции. Более того, он поддерживает тесные связи с Москвой: после начала войны объемы торговли между странами выросли на две трети, превысив 240 миллиардов долларов.

До войны доля российской нефти в импорте Индии составляла всего 0,2%. К маю 2023 года Россия поставляла в Индию более 2 миллиона баррелей сырой нефти в день, что соответствовало примерно 45% от общего объема импорта.