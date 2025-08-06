Які активи посадовця з Дагестану націоналізували?

Суд забрав у Магомедова НПЗ, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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Загальна вартість конфіскованих активів оцінюється у 100 мільярдів рублів (приблизно 1,1 мільярда доларів). Це нафтопереробний завод "Дагнотех" та нафтоперевалочний комплекс "Дагнафтопродукт", який є найбільшим на Північному Кавказі.

До складу "Дагнафтопродукт" входять 67 земельних ділянок, понад 360 будівель, трубопроводи та автозаправні станції. За версією слідства, у 2000-х Магомедов, користуючись службовим становищем, передав ці підприємства своїм родичам та довіреним особам.

Що відомо про справу Магомед-Султана Магомедова?

Магомед-Султан Магомедов є фігурантом кримінальної справи за звинуваченнями у шахрайстві та легалізації злочинних коштів.

Посадовця було затримано 25 червня, а згодом звільнено з посади "у зв'язку із втратою довіри". Наразі він перебуває під підпискою про невиїзд.

У межах розслідування було проведено понад 70 обшуків та заарештовано майно на суму понад 3 мільярди рублів.

Як Індія, Китай та Росія обходять санкції щодо нафти?

Росія перебуває під масштабними санкціями з боку США та Євросоюзу. В рамках цих обмежень Захід встановив стелю цін на експорт російської нафти, щоб підірвати фінансування війни, однак Індія не приєдналася до цього механізму.

Китай, як і Індія, також не підтримав західні санкції. Ба більше, він підтримує тісні зв'язки з Москвою: після початку війни обсяги торгівлі між країнами зросли на дві третини, перевищивши 240 мільярдів доларів.

До війни частка російської нафти в імпорті Індії становила всього 0,2%. До травня 2023 року Росія постачала до Індії понад 2 мільйони барелів сирої нафти на день, що відповідало приблизно 45% від загального обсягу імпорту.