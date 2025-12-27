Долги в платежках берутся ниоткуда: как квитанции спасают от переплат

Даже если вы всегда своевременно платите коммуналку, это не гарантирует спокойствия в будущем. Именно поэтому юристы советуют сохранять все квитанции, ведь они могут защитить вас от фальшивых долгов и ненужных судебных споров.

Кому и для чего следует хранить коммунальные квитанции?

Чтобы защитить себя от неожиданных "долгов" и судебных споров, юристы советуют хранить квитанции за электроэнергию, газ, воду и другие коммунальные услуги не менее пяти лет, пишет 24 Канал со ссылкой на БФ "Фонд милосердия и здоровья".

Это не формальность: платежные документы подтверждают факт уплаты и помогают отстоять свою правоту в случае ошибок или споров с поставщиками.

Важно! Даже при регулярной и своевременной оплате могут возникать технические ошибки в системах поставщиков. Потеря или отсутствие квитанции может привести к ложным начислениям.

Это особенно актуально для тех, кто одновременно получает социальные выплаты или льготы через Пенсионный фонд Украины. Ведь ПФУ учитывает данные о семейном доходе и статусе домохозяйства при назначении жилищных субсидий или льгот на оплату коммунальных услуг.

Соответственно, задолженность за услуги может повлиять на право на такие социальные выплаты.

Имеют ли юридическую силу электронные квитанции?

Хотя украинское законодательство не содержит четких сроков для хранения квитанций, специалисты советуют держать их минимум 3 года, а оптимально целых 5 лет, особенно если речь идет о долгосрочных договорах или потенциальных перерасчетах.

Справочно: Именно в этот период поставщики чаще обращают внимание на спорные случаи, поэтому именно подкрепленные документами уплаты аргументы работают лучше.

Электронные квитанции, полученные через банки или онлайн-сервисы, тоже имеют юридическую силу. Важно, чтобы в документе были указаны дата операции, сумма, реквизиты получателя и подтверждение банка.

Если же квитанция распечатана без печати, лучше получить официальное подтверждение от банка или выписку за нужный период с подписью и штампом.

Что еще стоит знать о задолженности за коммунальные услуги?