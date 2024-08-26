В сентябре некоторые пенсионеры не получат свои выплаты: в ПФУ назвали причины

Пенсионер должен извещать ПФУ об определенных изменениях, которые произошли. В частности, о тех обстоятельствах, которые влияют на начисление пенсии.

Зачем нужно уведомлять ПФУ

Если пенсионер не сообщает ПФУ об определенных изменениях, его выплаты могут заморозить до выяснения обстоятельств. То есть, лицо не будет получать пенсию.

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О каких изменениях идет речь:

трудоустройство;

увольнение с работы;

начало или окончание предпринимательской деятельности;

получение новых документов, в частности ID-карты вместо старого паспорта;

изменение фамилии;

изменение адреса;

изменение идентификационного кода.

Информация о фамилии и об идентификационном коде необходима для корректного заполнения документов. Информация об адресе проживания важна, поскольку электронное пенсионное дело должно храниться по месту жительства пенсионера. А от информации о трудоустройстве и увольнении с работы зависит размер пенсионной выплаты,

– говорится в сообщении ПФУ.

На сообщение об изменениях лицо имеет 10 дней.

Обратите внимание! В некоторых случаях ПФУ может "штрафовать" пенсионера, например из-за чрезмерных выплат в случае трудоустройства.