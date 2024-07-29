О чем надо предупреждать ПФУ чтобы не остаться без пенсии в августе

Пенсия некоторых украинцев может сократиться или же быть временно отмененной. Если эти пенсионеры своевременно не известят ПФУ об определенных изменениях.

О чем нужно информировать ПФУ

Пенсионер обязан сообщать ПФУ об определенных изменениях. В частности о трудоустройстве или увольнении с работы.

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Статус лица прямо влияет на размер выплат, которые он получает. Также пенсионер должен информировать Пенсионный фонд о:

смене адреса;

смене документов (получении нового паспорта);

получении новой фамилии;

замене идентификационного кода;

начале или окончании предпринимательской деятельности.

Информация о фамилии и идентификационного кода необходима для корректного заполнения документов. Информация об адресе проживания важна, поскольку электронное пенсионное дело должно храниться по месту жительства пенсионера. А от информации о трудоустройстве и увольнении с работы зависит размер пенсионной выплаты,

– говорится в сообщении ПФУ.

Чтобы сообщить эту информацию, лицо должно обратиться в ближайший сервисный центр. Сделать это можно и онлайн, воспользовавшись электронным порталом ПФУ.

На сообщение об указанных изменениях лицо имеет 10 дней.