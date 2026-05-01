Нефть дорожает, а рынок не среагировал: почему выход ОАЭ из ОПЕК не изменил ситуацию

С 1 мая ОАЭ выходит из ОПЕК, международного межправительственного картеля, который был создан еще в 1960 году для стабилизации цен на нефть в мире и координации добычи ресурса.

Ранее ожидалось, что выход одной из основательниц ОПЕК повлияет на рынок нефти, а именно – цена на ресурс начнет падать. Впрочем на практике рынок это не всколыхнуло, а стоимость нефти наоборот начала резко расти.

Среди причин такого развития событий – напряженность вокруг Ормузского пролива, которая только нарастает. Даже попытки разблокировать пролив не повлияли существенно на глобальные котировки.

24 Канал узнал, будет ли решение ОАЭ иметь долгосрочные последствия для рынка нефти, когда может произойти снижение цен на нефть и что нужно, чтобы это произошло.

Какие будут последствия от выхода ОАЭ из ОПЕК на рынок нефти?

После решения о выходе Абу-Даби освобождается от установленных лимитов на добычу нефти, которые были установлены картелем. Например на апрель – май эту квоту увеличили 206 тысяч баррелей в день, отмечается в euronews.

И как объясняет экономист Виталий Шапран для 24 Канала, в этой ситуации мотивы ОАЭ связаны прежде всего с собственной безопасностью. Дело в том, что страна больше всего пострадала от ударов Ирана, которые происходили в основном только в экономических интересах России.

В частности Иран несколько раз атаковал порт Фуджейра, что является единственным экспортным маршрутом ОАЭ, который обходит Ормузский пролив.

Еще 14 марта иранские войска прибегли к обстрелу порта, а уже 16 марта это произошло во второй раз, сообщили в пресс-офисе нефтяного хаба в соцсетях.

Из-за обстрела на объекте возник пожар, а перевалка нефти приостановлена, говорится в статье Reuters. Для понимания: из-за того, что порт прекратил работу, сокращение экспорта нефти составляет 1,5 миллиона баррелей в сутки с мирового рынка.

Виталий Шапран, экономист, член УТФА Из-за войны в заливе, ОАЭ потеряла часть своих давних покупателей нефти, а часть ее поставок в Индию была фактически отобрана Россией. На фоне напряженности отношений ОАЭ и Саудовской Аравии шаг ОАЭ по выходу из ОПЕК выглядит практичным, потому что страна не хочет участвовать в картеле, члены которого отбирают их рынки.

В то же время мнение экономиста свидетельствует о том, что сейчас рынки, вероятно, не будут реагировать на выход ОАЭ из ОПЕК. Но когда война в Иране завершится и ОАЭ возобновит свою добычу, России будет более проблемно проникать на азиатские рынки именно из-за позиции ОАЭ.

Что касается рынков, то они сейчас больше реагируют на отношения США и Ирана и перспективы мира между ними,

– добавляет господин Виталий.

Чего ожидают мировые инвесторы?

Прогнозы мировых инвесторов свидетельствуют также о том, что значительного влияния на рынок от выхода ОАЭ из ОПЕК не будет иметь в ближайшей перспективе.

В частности руководитель отдела сырьевых товаров Investec Каллум Макферсон для Reuters рассказал, что в ближайшее время производители с Ближнего Востока выведут на рынок все ресурсы, которые имеют.

А Саймон Флауэрс, главный аналитик Wood Mackenzie, говорит, что влияние будет минимальным, даже если Ормузский пролив удастся разблокировать. В то же время он предполагает, что цены на нефть могут после этого снижаться.

После этого года потеря ОАЭ усилит проблему ОПЕК по сбалансированию рынка и увеличит риск избыточного предложения, что ослабит цены,

– отметил он.

Кроме того, президент Дональд Трамп отмечает, что цены на нефть, бензин и на все энергоносители снизятся после выхода ОАЭ из ОПЕК, пишет Bloomberg. Глава США в целом довольно положительно отзывается об этих событиях.

Я думаю, что это прекрасно. Это хорошо для снижения цены на бензин, на нефть, на все остальное,

– сказал он.

Однако после этого заявил мировые цены на нефть наоборот взлетели. По состоянию на 29 апреля эталонная марка нефти Brent обновила ценовой рекорд, а по состоянию на 1 мая стоимость продолжает расти, показывают данные TradingEconomics.

Какая цена на нефть сейчас?

Цены на нефть Brent достигли четырехлетнего рекорда, по состоянию на утро 30 апреля, заявляет Reuters. В общем анализ материала свидетельствует о том, что цена на сырую нефть марки Brent удвоилась с начала американо-израильской атаки на Иран 28 февраля, а цена на американскую эталонную нефть West Texas Intermediate выросла примерно на 90%.

Данные TradingEconomics показывают, что по состоянию на утро 1 мая фьючерсы на эталонные марки составляют:

Нефть марки Brent – 111,30 доллара за баррель,

Нефть марки WTI – 105,43 доллара за баррель.

Напоминаем! Через Ормузский пролив транзитируется около пятой части мирового объема нефти и сжиженного газа.

Экономист Иван Ус для 24 Канала рассказал, что первый момент, почему не происходит спад стоимости цены на нефть из-за выхода ОАЭ из ОПЕК – это ситуация с Ормузским проливом.

Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Дело в том, что основная причина роста мировых цен это блокировка Ормузского пролива. И поэтому рынки не увидели изменений по стоимости после заявления ОАЭ по выходу из ОПЕК.

Зато Ус говорит, что когда пролив удастся разблокировать, ситуация с ценами на нефть может вернуться к предыдущим временам.

Вот здесь, собственно, момент с ОАЭ и ОПЕК будет влиять на ситуацию. Ведь Эмираты – это 4 страна в мире по добыче нефти,

– напоминает Ус.

ОПЕК создавали для того, чтобы контролировать добычу нефти и держать высокие цены на нее. Но сегодня получается так, продолжает господин Иван, что одна из ведущих стран этой структуры выходит из нее. И это скорее не эмоциональное решение страны, а довольно взвешенное.

Если проанализировать ситуацию на мировом нефтяном рынке, то начиная с 2030 года возможно так называемое достижение плата спроса на нефть. То есть это означает, что не будет расти спрос на нефть и одновременно могут появляться новые поставщики. А это обострение конкуренции,

– говорит экономист.

Соответственно сейчас немало стран, которые зарабатывают на нефти, пытаться как можно больше заработать на ней, пока спрос на нее еще растет. Ведь вполне возможно, что в ближайшие годы ситуация стабилизируется и цены наоборот будут падать.

Впрочем членство в ОПЕК для ОАЭ и любой другой страны в мире означает ограничения по добыче, а значит, ограничения собственного роста.

Интересно! Еще один из аргументов, которые назвал господин Ус, заключается в позиции США по ОПЕК. В частности риторика Трампа всегда нацелена на осуждение действий международного картеля. Речь идет о якобы картельном сговоре в ограничении добычи, чтобы не было падения цен на нефть.

Когда возможно снижение стоимости нефти?

Энергетический эксперт Михаил Гончар для 24 Канала рассказал, что эффект от решения ОАЭ выйти из ОПЕК все же может быть. Когда Эмираты нарастят добычу и экспорт, это может повлиять на некоторое понижение стоимости.

В целом по оценкам IEA, в 2026 году мировое предложение нефти может достичь рекордных 108,6 – 108,7 миллиона баррелей в сутки. Зато в отчете ОПЕК в 2025 году говорится о том, что ОАЭ имеют 6,7% доказанных мировых запасов нефти, которые в целом оцениваются в почти 98 миллиардов баррелей.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Преимущество ОАЭ в том, что у них есть мощности для экспорта в обход Ормуза. В 2012 году они построили нефтепровод "Хабшан-Фуджейра", который выходит в Оманский залив, Аравийское море, мощность которого 1,5 миллиона баррелей в сутки. Несмотря на то, что не весь свой экспорт они могут запустить по нефтепроводу, впрочем где-то половину все же смогут.

В то же время следует понимать, что после выхода из ОПЕК страна не сможет быстро нарастить все мощности. Для этого понадобятся месяцы. Но и сам эффект от этого может быть малозаметным – цена нефти может упасть где-то на несколько долларов, не более.

Поэтому основной фактор нынешнего роста цены нефти все-таки связан с "закупоренной" нефтью Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака в зоне Персидского залива. Поэтому ожидать какого-то феномена от выхода ОАЭ из ОПЕК не придется,

– добавил Гончар.

Эксперт говорит, что трещины в ОПЕК и в ОПЕК+ появились не сегодня и не из-за ситуации с американо-израильской войной против Ирана.

Я бы отнес их еще до 2024 года, когда наследный принц Саудовской Аравии заявил об изменении политики в отношении нефтяного рынка с 2025 года и перейдут к расширению своей рыночной ниши, ведь, мол, некоторые члены ОПЕК и ОПЕК+ злоупотребляют квотированием, то есть превышают лимиты. Это речь шла о России, Ираке и Казахстане,

– напоминает господин Михаил.

Кроме того, с января 2024 года Ангола также покинула ОПЕК, хотя не была там крупным игроком. Поэтому для ОАЭ это был очередной сигнал для формирования собственного решения. До этого организацию покинули Эквадор (в 2020 году) и Катар (в 2019 году).