Еще 7 миллионов светодиодов: "Укрпочта" продолжает обменивать лампы

"Укрпочта" продолжает программу по обмену ламп, внедренную еще в январе прошлого года. В настоящее время в отделениях компании доступно 7 миллионов LED-ламп.

"Укрпочта" продолжает обменивать лампочки

Старые лампы могут заменить украинцы, ранее не участвовавшие в этой программе. Они смогут получить до пяти светодиодных ламп в отделениях "Укрпочты".

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Программа по обмену ламп накаливания продолжает действовать как для физических лиц, так и для юридических лиц. Особые условия продолжают действовать для пенсионеров, ранее уже воспользовавшихся обменом. Они имеют возможность получить дополнительно к 5 LED-лампам, предъявив пенсионное удостоверение, паспорт и РНОКПП,

– пишут в компании.

К слову обменять лампочки могут и такие юридические лица:

медицинские заведения;

школы;

детские сады;

поликлиники;

ОСМД.

Чтобы совершить обмен, для них необходимо подать соответствующую заявку в Действии.

В отделениях Укрпочты, где наблюдается высокий спрос, запасы LED-ламп будут пополнять, пока лампочки будут налицо. В случае окончания ламп или исчерпания запасов ламп нужного типа цоколя, следует обратиться в другое ближайшее отделение "Укрпочты",

– добавила прессслужба.

К слову. за год существования программы украинцы успели обменять более 33 миллионов ламп накаливания.

Реальная цена на свет

Сейчас на стоимость электроэнергии давят даже инфляционные процессы и ослабление гривны, поэтому реальная цена ресурса значительно больше, чем в наличии. Об этом для 24 Канала рассказал Богдан Серебренников.

Богдан Серебренников Заместитель директора по исследованиям, аналитический центр DiXI Group Впрочем, скорее всего очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.

Сейчас реальная стоимость света составляет 8 гривен за киловатт-час. Однако дальнейшее повышение будет колебаться в диапазоне 3 – 4 гривен.