Экономист объяснил решение НБУ запретить обменникам выставлять табло с курсом

Недавно Нацбанк сделал управляемое смягчение курса украинской гривны для безналичных операций, зафиксировав ее на уровне 36,6%. Он соответствовал рынку, который был на тот промежуток времени.

Были спекулянты, желавшие на этом заработать. Они пользовались психологическим фактором со стороны людей. Никаких макроэкономических оснований для ослабления гривны не было. Об этом 24 каналу рассказал Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины.

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Впервые за месяцы войны Нацбанк выкупил для пополнения золото-валютных резервов 682 миллиона долларов, продав всего 30 миллионов. То есть есть излишек безналичного доллара,

– объяснил он.

Наличный рынок не может определять тренд

По словам Фурмана, ежедневно на безналичном рынке продается и покупается 300 миллионов долларов, а на наличном – 50 миллионов. "Он (наличный рынок – 24 канал) меньше в 6 раз, он не может определять тренд", – подчеркнул экономист.

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В первую очередь, это решение связано с реформами небанковского финансового рынка. В рамках этих реформ все обменники перешли под надзор Нацбанка, происходило реформирование норм-прав документов, проводился анализ структурной собственности, финансовой отчетности.

Василий Фурман член Совета НБУ Сегодня небанковский финансовый рынок – это как банковский рынок к 2014 году. Мы знаем, какова была банковская система. Затем она прошла сложный путь реформирования. Пока в условиях войны банки работают, они надежны, люди им доверяют.

По мнению Фурмана, ажиотаж, вызываемый обменниками бесконечной рекламой, это неправильное явление. У европейских такого количества нет.

Это верное решение. Надо наводить порядок. Я уверен, что Нацбанк наведет соответствующий порядок.

Он добавил, что небанковские финансовые учреждения должны платить налоги, операции должны быть "в белую", а не "в серую" или "в черную". Должны быть РРО, видеонаблюдение.

"В дальнейшем Нацбанк соответствующими проверками будет жестко контролировать обменники и наводить порядок на этом сегменте рынка", - подчеркнул Фурман.

Он также предположил, что в конце недели можно ожидать усиления гривны. "Будем наблюдать", – сказал он.

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