Осталось мало времени: кто из пенсионеров должен обновить данные в ПФУ до Нового года

Некоторые пенсионеры должны обновить свои данные в Пенсионном фонде до 31 декабря. Речь идет в частности о тех лицах, которые находятся за рубежом.

Кто из пенсионеров должен обновить данные до 31 декабря

Обновлять информацию о себе такие люди должны ежегодно, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Лица, которые получают пенсии за рубежом, должны ежегодно осуществлять подтверждение того, что они являются живыми.

Украина заключила ряд международных договоров по вопросам социального (пенсионного) обеспечения, которыми регулируется, в частности, порядок выплаты пенсий гражданам, которые выехали на постоянное проживание за границу,

– сообщили в фонде.

Договоры заключены с такими странами:

Испания;

Латвия;

Словакия;

Литва;

Чехия;

Болгария;

Португалия;

Эстония;

Польша.

Это значит, что каждое из этих государств назначает и выплачивает пенсию за страховой стаж, приобретенный на своей территории.

Обратите внимание! В частности страховой стаж, который получен на территории другой страны, учитывается только для определения права на пенсию.

Как осуществляется выплата

Выплата пенсий осуществляется ежеквартально. Она происходит благодаря переводу на лицевые счета пенсионеров, которые открыты одним из двух способов:

в банках стран проживания; через компетентный орган договорного государства.

Так пенсионеры, которые получают пенсионную выплату через компетентный орган договаривающегося государства, проходят идентификацию в этих органах.

Важно! Пенсионеры, которые получают выплату на банковский счет и проживают в выше перечисленных странах, должны ежегодно до 31 декабря присылать в Пенсионный фонд Украины заполненный и официально заверенный документ "Подтверждение факта, что лицо является живым".