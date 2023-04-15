Некоторые пенсионеры получат солидную доплату в июне

Некоторым пенсионерам перечислят пенсию в апреле. При этом выплаты будут начислены уже в июне – сразу через 3 месяца.

Так произойдет потому, что данные об уплаченных взносах из заработных плат в текущем году поступают в Пенсионный фонд с опозданием.

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Кому будет перечислена пенсия

В апреле пенсию проиндексируют пенсионерам, которые продолжают работать и накопили нужное количество стажа для пересчета. Как пояснили в Пенсионном фонде, получить доплату могут работающие пенсионеры, имеющие не менее 35 лет стажа и выплаты в размере не менее 7000 гривен.

Доплата в таком случае составит 1200 гривен. Чем выше заработная плата, тем выше надбавка. В целом повышение пенсий коснется следующих категорий:

Работающие пенсионеры на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа.

С момента назначения пенсии или предварительного перерасчета исполнилось два года.

Чтобы узнать свой размер повышения, нужно увеличившийся на два года стаж в годах умножить на 1% и расчетный размер зарплаты. Последний определяется отношением собственной зарплаты к средней.