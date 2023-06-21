600 миллионов человек в мире зависят от зерна из Украины, – Зеленский

В своем обращении к международному сообществу Владимир Зеленский рассказал об аграрном потенциале Украины. В частности, он отметил, что более полумиллиарда человек по всему миру зависимы от украинского зерна.

Более полумиллиарда человек зависят от украинского зерна

Во время своего обращения Владимир Зеленский подчеркнул, что 600 миллионов человек нуждаются в украинском зерне, передает 24 Канал. Также он добавил, что Россия намеренно блокирует украинские порты.

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Владимир Зеленский Президент Украины По меньшей мере, 600 миллионов потребителей по миру напрямую зависят от нашего аграрного производства. Это колоссальный потенциал для продовольственной безопасности. Во время этой войны, когда Россия заблокировала наши порты и разрушила свободу мореходства в Черном и Азовском морях, мир увидел, что такое зерно из Украины.

Также он подчеркнул, что без украинской агропродукции миру угрожают ценовые кризисы и социальный крах. Украине удалось частично возобновить экспорт в рамках двух инициатив, гарантирующих стабильность.

5 направлений для мира

Во время этого обращения он рассказал о 5 сферах, в которых Украина и страны-союзницы могут сотрудничать для обеспечения мира. Среди них:

потенциал к единству;

потенциал к стабильности;

потенциал к росту;

потенциал к безопасности;

Потенциал к демократии.

Мы согласовываем ключевые принципы восстановления. На этой конференции должны переходить от видения к соглашениям, а от соглашений к реальным проектам. В Лондоне присутствует украинская делегация, которая представит конкретные вещи, которые мы предлагаем сделать вместе,

– объяснил президент.

11-12 июля этого года в Литве пройдет саммит НАТО, на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины и вступление страны в Альянс.