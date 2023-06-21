Понад пів мільярда людей залежать від українського зерна

Під час свого звернення Володимир Зеленський наголосив, що 600 мільйонів людей потребують українського зерна, передає 24 Канал. Також він додав, що Росія навмисно блокує українські порти.

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Володимир Зеленський Президент України Щонайменше 600 мільйонів споживачів по світу прямо залежать від нашого аграрного виробництва. Це колосальний потенціал для продовольчої безпеки. У час цієї війни, коли Росія заблокувала наші порти та зруйнувала свободу мореплавства у Чорному та Азовському морях – світ побачив, що таке зерно з України.

Також він наголосив, що без української агропродукції для світу загрожують цінові кризи та соціальний крах. Україні вдалося частково відновити експорт у рамках двох ініціатив, що є гарантією стабільності.

5 напрямів для миру

Під час цього ж звернення він розповів про 5 сфер, у яких Україна та країни-союзниці можуть співпрацювати для забезпечення миру. Серед них:

Потенціал до єдності;

Потенціал до стабільності;

Потенціал до зростання;

Потенціал до безпеки;

Потенціал до демократії.

Ми погоджуємо ключові принципи щодо відновлення. На цій конференції маємо переходити від візії до угод, а від угод до реальних проєктів. В Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які ми пропонуємо зробити разом,

– пояснив президент.

Нагадаємо! Протягом 11-12 липня цього року у Литві пройде саміт НАТО на якому будуть обговорюватися безпекові гарантії для України та вступ країни до Альянсу.