Пять областей обесточены из-за атаки России: введут ли графики отключений света
- Из-за массированной атаки на энергетическую инфраструктуру обесточены Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая области, в частности на Черниговщине введены почасовые отключения.
- Потребление электроэнергии остается высоким, и советуют не включать несколько мощных приборов одновременно в часы пиковой нагрузки с 17:00 до 22:00, чтобы избежать отключений.
Массированная атака россиян на энергетическую инфраструктуру ночью остались без света несколько областей. В целом потребление электроэнергии остается высоким.
Что известно об обесточивании из-за обстрелов?
На утро есть обесточенные потребители в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Сложной остается также ситуация на Сумщине. На Черниговщине местным облэнерго вынужденно введены почасовые отключения в объеме двух очередей.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, однако их проведение осложняется воздушными тревогами.
Какова общая ситуация в энергосистеме 7 октября?
Потребление электроэнергии остается высоким. 7 октября по состоянию на 9:30 оно было на том же уровне, что и в предыдущий день. Причина – содержание облачной погоды в большинстве регионов.
6 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,9% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – 3 октября. Причина – традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели.
Из-за этого сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Энергетики советуют не включать несколько мощных приборов одновременно в вечерние часы пиковой нагрузки на энергосистему с 17:00 до 22:00. Так удастся избежать графиков отключений света.
Главные новости об обстреле 7 октября
Российская армия нанесла удар беспилотникам по энергообъекту в Прилуках, что оставило более 60 тысяч абонентов без света. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, однако пострадавших нет, и энергетики уже работают над восстановлением сетей.
7 октября российская армия атаковала Сумы ударными беспилотниками, в результате чего троллейбус с пассажирами оказался в эпицентре взрывов. В троллейбусе выбито 20 окон, повреждена обшивка, один пассажир получил легкие повреждения, восстановление троллейбуса продлится два месяца
Российские захватчики повредили железнодорожную инфраструктуру и энергетические объекты в Полтаве, повлекшие пожары и временную остановку поездов. В результате обстрелов без света остались более тысячи домохозяйств.