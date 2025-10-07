Массированная атака россиян на энергетическую инфраструктуру ночью остались без света несколько областей. В целом потребление электроэнергии остается высоким.

Что известно об обесточивании из-за обстрелов?

На утро есть обесточенные потребители в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Сложной остается также ситуация на Сумщине. На Черниговщине местным облэнерго вынужденно введены почасовые отключения в объеме двух очередей.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, однако их проведение осложняется воздушными тревогами.

Какова общая ситуация в энергосистеме 7 октября?

Потребление электроэнергии остается высоким. 7 октября по состоянию на 9:30 оно было на том же уровне, что и в предыдущий день. Причина – содержание облачной погоды в большинстве регионов.

6 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,9% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – 3 октября. Причина – традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели.

Из-за этого сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Энергетики советуют не включать несколько мощных приборов одновременно в вечерние часы пиковой нагрузки на энергосистему с 17:00 до 22:00. Так удастся избежать графиков отключений света.

