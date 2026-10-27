Атака на Киев: гипермаркет Auchan возле станции метро "Черниговская" временно закрыт

Очередной террористический акт врага вновь затронул популярную среди киевлян торговую инфраструктуру. Из-за разрушений жителям левого берега придется временно изменить свои привычки в отношении покупок.

Куда нанесли удар россияне во время массированной атаки

Вечером 26 октября российские войска нанесли удар по Киеву, в результате чего серьезные повреждения получил гипермаркет Auchan в торгово-развлекательном комплексе "Проспект". Этот магазин расположен возле станции метро "Черниговская" и является одним из ключевых продуктовых хабов для жителей левого берега. Как сообщили представители компании, до завершения оценки ущерба и проведения ремонтных работ гипермаркет работать не будет, о чем пишет Auchan на своей странице в Facebook.

Сегодня вечером во время вражеской атаки был поврежден наш магазин Auchan "Черниговская". К счастью, никто не пострадал,

– отметили в администрации сети.

Всего в результате этого вечернего обстрела столицы погиб один человек, а еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

Как это повлияет на планы киевлян и работу бизнеса

Для постоянных клиентов закрытие гипермаркета означает необходимость искать альтернативные места для еженедельных покупок, что может увеличить затраты времени и денег на логистику. В то же время для самой компании это прямые финансовые потери из-за вынужденного простоя, повреждения товара и необходимости инвестировать в восстановление помещения. Ритейлер обещает сообщить об открытии сразу после завершения всех процедур по обеспечению безопасности и ремонту.

Враг целенаправленно и регулярно наносит удары по коммерческой инфраструктуре, пытаясь нанести максимальный ущерб украинской экономике. Напомним, что во время массированной ракетной атаки на Киев 22 октября повреждения получили торговые комплексы на Почайной, в частности Retail Park, "Эпицентр", еще один "Ашан", а также полностью уничтожен магазин JYSK.

Обратите внимание! Кроме того, в ночь на 19 октября значительные разрушения получил ТРЦ Cosmo Multimall (бывший "Космополит"), где обрушились внутренние перекрытия. Впрочем, украинский бизнес демонстрирует стойкость: как сообщалось ранее, арендаторы Cosmo Multimall уже постепенно возобновляют свою работу и вновь принимают посетителей.