На украинских АЗС снова очереди: что будет с ценами на топливо и вернется ли дефицит

Во время массированных обстрелов возле украинских АЗС снова выстраиваются очереди, так как теперь к потребностям заправить автомобили добавляется обеспечение генераторов. Дефицит дизельного топлива и бензина не прогнозируют, но цены на некоторых заправках могут возрасти.

С чем связаны большие очереди и действительно ли вырастут цены на топливо, узнавал 24 канал.

​Актуально Ожидать ли дефицита топлива снова: эксперт объяснил ситуацию на рынке

Цены на дизель не увеличатся из-за генераторов

В настоящее время средневзвешенная цена дизельного горючего в Украине составляет 54,48 гривны, после определенного скачка 21 ноября. Рост тарифов на дизельное топливо на отдельных АЗС скорее искусственный, чем экономически обоснованный.

Причиной такого повышения не может быть дефицит дизтоплива, ведь аналитики рынка сообщали, что украинские трейдеры обошли проблему нехватки топлива и заключают контракты на покупку дизеля. То есть подорожание на некоторых АЗС может быть связано с ажиотажем. Что же касается бензина, то, по информации аналитиков, он находится в профиците.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Есть определенные проблемы, связанные с ажиотажем. То есть несмотря на наличие достаточного количества топлива и заверения трейдеров, что топлива хватает, все равно мы видим очереди. Некоторые трейдеры воспользовались повышением спроса для того, чтобы поднять цены и больше заработать. На мой взгляд это поднятие необоснованно и неэтично.

Впрочем, есть несколько других причин для незначительного роста цены на дизельное топливо в Украине. А именно, зависимость украинских компаний от европейского рынка горючего, на котором произошел скачок цены.

Видим, что ситуация с дизельным топливом наиболее сложная, но в ноябре цена может максимально повыситься всего на 1 – 2 гривны за литр,

– сказал в комментарии 24 каналу Сергей Куюн

Доля на дизельные генераторы

По словам эксперта, расходы на питание генераторов не являются такими колоссальными, чтобы вызвать дефицит или повышение цен на топливо. К тому же сезон пика расхода топлива, который припадает на конец лета уже позади.

Расходы на генераторы сильно переоценены. Эти расходы по сравнению с тем, сколько летом тратили аграрии, незначительны. Поэтому нельзя говорить о резком увеличении объемов потребления осенью,

– объясняет Рябцев

Замена электротранспорта автобусами

Для Киева и других крупных городов может стать дополнительной нагрузкой замена трамваев и троллейбусов автобусами. Они в основном работают на дизельном топливе. В отличие от генераторов, работающих как на дизеле, так и на бензине, это может стать дополнительной нагрузкой на предложение.

Почему на заправках возникают очереди

Если дефицита топлива нет, то почему во время массированных обстрелов на заправках снова есть очереди? Кроме ажиотажа вызванного опасениями, что трейдеры не смогут закупать горючее, причина может заключаться в том, что не все АЗС работают в отсутствие света. Хотя большинство АЗС снабжены генераторами, на некоторых из них могут работать не все колонки.

На каких АЗС есть генераторы:

Сеть WOG оборудовала генераторами около 300 своих станций, или 90% от общего количества

К середине ноября более 70% АЗС ОККО оборудованы генераторами, в ближайшие месяцы их количество будет увеличено

Сеть БРСМ имеет только около 25% станций, оборудованных генераторами на середину ноября

Заправки SOCAR строятся сразу с генераторами

Напомним, ранее мы сообщали, что в связи со спросом на дизель в Европе, на украинских АЗС цены на него выросли на 0,5 – 1 гривну.