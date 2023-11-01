Дешевеет официальный снова: на каком уровне курс доллара

НБУ после введения режима управляемой гибкости продолжают уменьшать стоимость официального доллара. Он подешевел уже на 8 копеек.

На каком уровне сейчас официальный курс доллара

За данным Нацбанку официальный курс 1 ноября составил 36,28 гривны за доллар. За минувшие сутки доллар подешевел на 8 копеек.

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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,54 гривны. За прошедшие сутки цена была на уровне 38,56 гривны.

Каким будет официальный курс доллара и евро 2 ноября:

Доллар – 36,26 гривны,

Евро – 38,23 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

В начале октября Национальный банк Украины принял решение ввести управляемый режим гибкости на валютном рынке.

По состоянию на утро 1 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка наличного доллара составила 37,45 гривны, а продажа – 37,96 гривны.

покупка наличного доллара составила 37,45 гривны, а продажа – 37,96 гривны. В обменниках покупка была на уровне 37,9 грн, продажа на уровне 37,5 грн.

покупка была на уровне 37,9 грн, продажа на уровне 37,5 грн. На черном рынке: покупка – 37,7 гривны, продажа – 37,81 гривны.

До какого уровня может опуститься доллар

Во время разговора с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что между наличным рынком и межбанком есть перетоки. Именно поэтому, когда курс на межбанке падает, на наличном рынке доллар также начинает дешеветь.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Наличный курс может и дальше опускаться. Но это в том случае, когда на межбанке будет укрепляться гривна.

Эксперт спрогнозировал, что сейчас наличный доллар будет колебаться в пределах 38 гривен.