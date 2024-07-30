Опять падение стоимости: какой сегодня официальный курс валют: какой сегодня официальный курс валют

В конце июля НБУ все еще постепенно снижает курсы доллара и евро. Вероятно такая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.

Официальный курс 30 июля

По данным НБУ сейчас официальный курс доллара составляет 41,04 гривны за доллар. То есть с пятницы стоимость этой валюты упала на 5 копеек.

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Зато официальный курс евро сейчас составляет 44,40 гривны за евро. Валюта потеряла в цене 23 копейки.

Курс доллара на наличном рынке

В банках : покупка составляет 41,17 гривны, а продажа – 41,35 гривны.

: покупка составляет 41,17 гривны, а продажа – 41,35 гривны. В обменниках: покупка – на уровне 40,50 гривны, а продажа – 41,41 37 гривны.

покупка – на уровне 40,50 гривны, а продажа – 41,41 37 гривны. На черном рынке: покупка – 41,26 гривны, а продажа – 41,38 гривны.

Что будет с долларом на этой неделе

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что в начале этой недели может наблюдаться старая тенденция к укреплению гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Хотя более релевантным с точки зрения баланса на валютном рынке является диапазон 41 – 42 гривны за доллар. Однако переходная дата в середине этой недели дает основания прогнозировать рост спроса на валюту и умеренное увеличение стоимости американской валюты.

Поэтому в ближайшие дни ожидается, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 41,2 – 41,8 гривны за доллар.