Опять падение стоимости: какой сегодня официальный курс валют: какой сегодня официальный курс валют
30 июля 2024, 16:01Читати новину українською
В конце июля НБУ все еще постепенно снижает курсы доллара и евро. Вероятно такая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.
Официальный курс 30 июля
По данным НБУ сейчас официальный курс доллара составляет 41,04 гривны за доллар. То есть с пятницы стоимость этой валюты упала на 5 копеек.
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Зато официальный курс евро сейчас составляет 44,40 гривны за евро. Валюта потеряла в цене 23 копейки.
Курс доллара на наличном рынке
- В банках: покупка составляет 41,17 гривны, а продажа – 41,35 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,50 гривны, а продажа – 41,41 37 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,26 гривны, а продажа – 41,38 гривны.
Что будет с долларом на этой неделе
Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что в начале этой недели может наблюдаться старая тенденция к укреплению гривны.
Хотя более релевантным с точки зрения баланса на валютном рынке является диапазон 41 – 42 гривны за доллар. Однако переходная дата в середине этой недели дает основания прогнозировать рост спроса на валюту и умеренное увеличение стоимости американской валюты.
Поэтому в ближайшие дни ожидается, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 41,2 – 41,8 гривны за доллар.