Офіційний курс 30 липня
За даними НБУ нині офіційний курс долара складає 41,04 гривні за долар. Тобто з п'ятниці вартість цієї валюти впала на 5 копійок.
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Натомість офіційний курс євро нині складає 44,40 гривні за євро. Валюта втратила у ціні 23 копійки.
Курс долара на готівковому ринку
- У банках: купівля становить 41,17 гривні, а продаж – 41,35 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,50 гривні, а продаж – 41,37 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,26 гривні, а продаж – 41,38 гривні.
Що буде з доларом цього тижня
Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що на початку цього тижня може спостерігатися стара тенденція до зміцнення гривні.
Хоча більш релевантним з погляду балансу на валютному ринку є діапазон 41 – 42 гривні за долар. Проте перехідна дата у середині цього тижня дає підстави прогнозувати зростання попиту на валюту та помірне збільшення вартості американської валюти.
Тож найближчими днями очікується, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 41,2 – 41,8 гривні за долар.