Офіційний курс 30 липня

За даними НБУ нині офіційний курс долара складає 41,04 гривні за долар. Тобто з п'ятниці вартість цієї валюти впала на 5 копійок.

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Натомість офіційний курс євро нині складає 44,40 гривні за євро. Валюта втратила у ціні 23 копійки.

Курс долара на готівковому ринку

У банках : купівля становить 41,17 гривні, а продаж – 41,35 гривні.

: купівля становить 41,17 гривні, а продаж – 41,35 гривні. В обмінниках: купівля – на рівні 40,50 гривні, а продаж – 41,37 гривні.

купівля – на рівні 40,50 гривні, а продаж – 41,37 гривні. На чорному ринку: купівля – 41,26 гривні, а продаж – 41,38 гривні.

Що буде з доларом цього тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що на початку цього тижня може спостерігатися стара тенденція до зміцнення гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Хоча більш релевантним з погляду балансу на валютному ринку є діапазон 41 – 42 гривні за долар. Проте перехідна дата у середині цього тижня дає підстави прогнозувати зростання попиту на валюту та помірне збільшення вартості американської валюти.

Тож найближчими днями очікується, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 41,2 – 41,8 гривні за долар.