Евро еще подешевело: сколько стоит валюта сегодня

Официальный курс доллара остается уже который день подряд стабильным. Что не скажешь о курсе евро, который за последние сутки изменился, а именно потерял цену. Стоимость валюты с отметки 45 гривен в дальнейшем движется вниз к отметке в 44 гривны.

Официальный курс 18 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,23 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 17 октября.

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Официальный курс евро взамен составляет 44,79 гривны. То есть, цена упала на 12 копеек.

По состоянию на 21 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,23 гривны,

евро – 44,72 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 18 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,05 гривны, а продажа – 41,54 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,47 гривны , а продажа – 41,50 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,01 гривны, а продажа – 41,46 гривны.

Что будет с курсом евро

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в первой половине октября курс находился в узком коридоре благодаря политике НБУ. Кроме того, рынок в некоторые моменты даже был без вмешательства регулятора.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На следующей неделе ожидается, что коридоры валютных колебаний для курса будут в пределах 45 – 47 гривен: на межабнке будет диапазон 45 – 47 гривен, а на наличном почти идентичный – 45 – 47,5 гривны.

Обратите внимание! В то же время курс доллара будет находиться на межбанке в пределах 41,1 – 41,5 гривны, а на наличном рынке – в пределах 41,2 – 41,7 гривны.