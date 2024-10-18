Офіційний курс 18 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,23 гривні. Тобто ціна валюти зросла на 1 копійку проти 17 жовтня.

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Офіційний курс євро натомість становить 44,79 гривні. Тобто, ціна впала на 12 копійок.

Станом на 21 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,23 гривні,

євро – 44,72 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 18 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,05 гривні, а продаж – 41,54 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,47 гривні , а продаж – 41,50 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,01 гривні, а продаж – 41,46 гривні.

Що буде з курсом євро

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у першій половині жовтня курс перебував у вузькому коридорі завдяки політиці НБУ. Крім того, ринок у деякі моменти навіть був без втручання регулятора.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наступного тижня очікується, що коридори валютних коливань для курсу будуть в межах 45 – 47 гривень: на міжабнку буде діапазон 45 – 47 гривень, а на готівковому майже ідентичний – 45 – 47,5 гривні.

Зверніть увагу! Водночас курс долара перебуватиме на міжбанку в межах 41,1 – 41,5 гривні, а на готівковому ринку – в межах 41,2 – 41,7 гривні.