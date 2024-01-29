Официальный доллар существенно вырос: какой курс установил НБУ

В последний понедельник января американская валюта прибавила в цене существенно. Курс вырос на 20 копеек. Что касается евро, то Нацбанк также решил установить более высокую цену валюты, чем на прошлой неделе.

Официальный курс 29 января

За данным Нацбанку официальный курс 29 января достиг 37,78 гривны за доллар. Стоимость выросла на 20 копеек против26 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,05 гривны, что на 14 копеек больше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 30 января:

Доллар – 37,88 гривны

Евро – 41 гривну.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 29 января доллар составляет:

В банках: покупка составляет 37,70 гривны, а продажа 38,32 гривны.

покупка составляет а продажа В обменниках : покупка на уровне 38 гривен, а продажа 38,50 гривны.

: покупка на уровне а продажа На черном рынке: покупка 38,25 гривны, а продажа 38,35 гривны.

Прогноз наличного доллара на февраль

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в феврале давление на рынке валют будет меньше, ведь определенные факторы давления исчезнут. Соответственно, главные выразители ситуации на межбанке скорее всего не изменятся.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая события последнего квартала 2023 года, можно предположить, что оптимальный объем валютных интервенций может составить до 2,5 – 3 миллиарда долларов в месяц. Конечно, главной задачей является установление и дальнейшее удержание равновесия между спросом и предложением. Поэтому мы не исключаем, что периодически объем интервенций может расти до 800 – 900 миллионов долларов в неделю.

Что касается прогноза, то по словам Лесного колебания курсов в течение месяца: