Официальный курс 26 января
За данным Нацбанку, официальный курс 26 января достиг 37,58 гривны за доллар. Стоимость выросла на 6 копеек против 25 января.
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Относительно евро, то сегодня цена достигла 40,91 гривны, что на 3 копейки больше, чем было вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 29 января:
- Доллар – 37, 78 гривны,
- Евро – 41, 05 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 26 января доллар составляет:
- в банках покупка составляет 37, 60 гривны, а продажа – 38, 20 гривен.
- В обменниках: покупка – на уровне 37, 93 гривны, а продажа – 38, 39 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38, 20 гривны, а продажа – 38, 30 гривен.
Цена доллара в феврале
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесной прогнозирует, что в следующем месяце некоторые факторы давления исчезнут на рынке валют. А главные выразители ситуации на межбанке, скорее всего, не изменятся.
Учитывая события последнего квартала 2023 года, можно предположить, что оптимальный объем валютных интервенций может составить до 2, 5 – 3 миллиарда долларов в месяц. Конечно, Главная задача– это установление и дальнейшее удержание равновесия между спросом и предложением. Поэтому мы не исключаем, что периодически объем интервенций может возрастать до 800 – 900 миллионов долларов в неделю.
Лесной добавляет, что колебания курсов в течение месяца на межбанке будет происходить в коридорах 37 – 39 гривен за доллар, а евро – от 40, 5 – 42, 5 гривен. Что касается наличного рынка, то доллар – 37, 5 – 39, 5 гривны, евро – 40 – 43 гривен.