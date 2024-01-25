Официальный курс 25 января

По данным Нацбанка, официальный курс 25 января достиг 37,52 гривны за доллар. Стоимость выросла на 7 копеек против 24 января.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,88 гривны, что на 19 копеек больше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 26 января:

Доллар – 37,58 гривны,

Евро – 40,91 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 25 января доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,60 гривны , а продажа – 38,20 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,90 гривны , а продажа – 38,40 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,18 гривны, а продажа – 38,30 гривны.

Курс доллара с февраля

В комментарии 24 Каналу эксперт Ярослав Жалило рассказал, что в феврале влияние на курс будет иметь процесс разблокирования международной финансовой помощи Украине.

Ярослав Жалило Президент Центра антикризисных исследований Если этот процесс будет задерживаться, или по крайней мере будут сигналы об этом, то это будет ухудшение ожиданий.

По словам эксперта, в случае, если вопрос с помощью не будет решен, то будет девальвация курса и усиление давления на рынке валют.

Обратите внимание! Впрочем, Жалило убежден, что ситуация будет стабильна и гривна в будущем может даже укрепится.