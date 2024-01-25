Офіційний курс 25 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 25 січня сягнув 37,52 гривні за долар. Вартість виросла на 7 копійок проти 24 січня.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,88 гривні, що на 19 копійок більше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 26 січня:

Долар – 37,58 гривні,

Євро – 40,91 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 25 січня долар становить:

В банках купівля становить 37,60 гривні , а продаж – 38,20 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,90 гривні , а продаж – 38,40 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,18 гривні, а продаж – 38,30 гривні.

Курс долара з лютого

У коментарі 24 Каналу експерт Ярослав Жаліло розповів, що в лютому вплив на курс матиме процес розблокування міжнародної фінансової допомоги Україні.

Ярослав Жаліло Президент Центру антикризових досліджень Якщо цей процес затримуватиметься, або принаймні будуть сигнали щодо цього, то це буде погіршення очікувань.

За словами експерта, у випадку, якщо питання з допомогою не буде вирішене, то буде девальвація курсу та посилення тиску на ринку валют.

Зверніть увагу! Втім Жаліло переконаний, що ситуація буде стабільна і гривня в майбутньому може навіть зміцниться.