Деньги не будут потеряны – как оформить недополученную пенсию родственника в 2025 году

Украинцы могут получить недополученную сумму пенсии пенсионера даже после его смерти. Выплата регулируется ЗУ от "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто имеет право на недополученную пенсию умершего

Пенсия выплачивается по месяц смерти включительно, а члены семьи должны обратиться за выплатой в течение шести месяцев со дня открытия наследства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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К членам семьи, которые имеют право обратиться за выплатой, относятся:

члены семьи умершего пенсионера, которые проживали вместе с ним на день его смерти нетрудоспособные члены семьи, которые находились на его иждивении умершего, независимо от того, проживали они вместе с ним или не проживали.

В частности нетрудоспособными членами семьи считаются:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или пенсионного возраста;

дети умершего кормильца (в т. ч. дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца), не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

дети, которые учатся на дневной форме обучения (в училищах, вузах и т.д.), – до окончания ими учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, и дети-сироты – до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет;

муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет.

Важно! При обращении нескольких членов семьи причитающаяся им сумма пенсии делится между ними поровну, а в случае отсутствия членов семьи, или в случае не обращения за выплатой, сумма входит в состав наследства.

Как подать заявление для получения выплаты

Подать заявление на недополученную пенсию за умершего пенсионера можно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, или через вебпортал электронных услуг ПФУ. Перечень документов, которые человек должен предоставить для выплаты, такой:

заявление;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета.

Кроме того, члены семьи предоставляют паспорт или другие документы, которые удостоверяющие их проживание с пенсионером на день его смерти.

Обратите внимание! Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера подают документы, удостоверяющие пребывание на его иждивении.