Хто має право на недоотриману пенсію померлого

Пенсія виплачується по місяць смерті включно, а члени родини повинні звернутися за виплатою протягом шести місяців з дня відкриття спадщини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До членів родини, які мають право звернутися за виплатою, належать:

члени сім’ї померлого пенсіонера, які проживали разом із ним на день його смерті непрацездатні члени сім’ї, які знаходилися його утриманні померлого, незалежно від того, проживали вони разом із ним чи не проживали.

Зокрема непрацездатними членами сім’ї вважаються :

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або пенсійного віку;

діти померлого годувальника (у т. ч. діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), які не досягли 18 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються за денною формою навчання (в училищах, вузах тощо), – до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Важливо! При зверненні кількох членів сім’ї належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну, а у разі відсутності членів сім’ї, або у разі не звернення за виплатою, сума входить до складу спадщини.

Як подати заяву для отримання виплати

Подати заяву на недоотриману пенсію за померлого пенсіонера можна у сервісному центрі Пенсійного фонду України, або ж через вебпортал електронних послуг ПФУ. Перелік документів, які людина має надати для виплати, такий:

заява;

свідоцтво про смерть;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

документ, що посвідчує особу заявника;

реквізити банківського рахунку.

Крім того, члени родини надають паспорт або інші документи, які засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день його смерті.

Зверніть увагу! Непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера подають документи, що засвідчують перебування на його утриманні.