Кто имеет право на недополученную пенсию умершего

Пенсия выплачивается по месяц смерти включительно, а члены семьи должны обратиться за выплатой в течение шести месяцев со дня открытия наследства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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К членам семьи, которые имеют право обратиться за выплатой, относятся:

члены семьи умершего пенсионера, которые проживали вместе с ним на день его смерти нетрудоспособные члены семьи, которые находились на его иждивении умершего, независимо от того, проживали они вместе с ним или не проживали.

В частности нетрудоспособными членами семьи считаются:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или пенсионного возраста;

дети умершего кормильца (в т. ч. дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца), не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

дети, которые учатся на дневной форме обучения (в училищах, вузах и т.д.), – до окончания ими учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, и дети-сироты – до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет;

муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет.

Важно! При обращении нескольких членов семьи причитающаяся им сумма пенсии делится между ними поровну, а в случае отсутствия членов семьи, или в случае не обращения за выплатой, сумма входит в состав наследства.

Как подать заявление для получения выплаты

Подать заявление на недополученную пенсию за умершего пенсионера можно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, или через вебпортал электронных услуг ПФУ. Перечень документов, которые человек должен предоставить для выплаты, такой:

заявление;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета.

Кроме того, члены семьи предоставляют паспорт или другие документы, которые удостоверяющие их проживание с пенсионером на день его смерти.

Обратите внимание! Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера подают документы, удостоверяющие пребывание на его иждивении.